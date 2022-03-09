Türkiye Gazetesi

M. Emin Arvas

1- ARACIN BAKIMINI YAPTIRIN

Birkaç yıldır bakımı yapılmamış eski bir araba kullanıyorsanız, ilk işiniz aracınıza bakım yaptırmak olsun. Tutuk frenler, eskiyen lastikler, arızalı sensörler, eski yağ ve genel olarak kötü motor bakımı, yakıt tüketiminde optimum seviyelere ulaşılmasına engel olur.

2- LASTİKLERİN HAVASINI KONTROL EDİN

Aracınızın en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamanın en kolay çözümlerinden biri, lastiklerin doğru seviyede şişirildiğini kontrol etmektir. Yetersiz şişirilmiş lastiklerin bir otomobilin yakıt tüketimini yüzde 10 kadar etkilediği belirtiliyor.

3- ARABANIZI 'ECO' MODUNDA KULLANIN

Birçok modern motor artık ayarlanabilir sürüş modları ile donatılmıştır. Sizin arabanızda da varsa aracınızı ‘eko’ modunda kullanın. Bu modu kullanmak, arabanın çabuk hızlanmasını kısıtlayacaktır. Daha yavaş ve daha yumuşak hızlanma, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

4- GAZ PEDALINA NAZİK BASIN

Arabanızda eko mod yoksa, aracı gaz pedalına hafif şekilde basarak kullanın. Aşırı hız, yakıtı tüketen en büyük faktördür. Hafif bir sağ ayağa sahip olmak ve tüm hızlanmaların yumuşak olmasını sağlamak, yakıt açısından verimli sürüş için çok önemlidir.

5- YÜKSEK VİTESTE KULLANIN

Aracınızı hız sınırı içinde kalarak mümkün olan en yüksek viteste sürün. Arabayı olabildiğince düşük devirde kullanmak, motoru fazla çalıştırmamanız ve dolayısıyla yakıt talebini azaltmanız anlamına gelir.

6- YOLU TAKİP EDİN AZ FREN YAPIN

Sert fren yapmak yakıt ekonomisini düşürür. Mümkün mertebe az ve yavaş fren yapmak gerekir. Bu, sürücünün trafik akışını önceden tahmin etmesini gerektirir, ancak yakıt kullanımını sınırlamanın harika bir yoludur

7- HIZI SÜREKLİ SABİT TUTMAYIN

Çoğu kişi cruise control denilen hız sabitleme sisteminin yakıt kullanımını azaltacağını düşünür. Fakat durum her zaman böyle değildir. Sabit hızda ve düz bir yüzeye sahip otoyollarda yakıt açısından fayda sağlar. Hız sabitleyiciniz sık ve dolambaçlı yollarda yakıt tüketimini artırır.

8- KLİMAYI LÛZUMSUZ AÇMAYIN

Klimanızı gerçekten gerekmedikçe kullanmayın, çünkü klima motor gücünü kullanır ve bu sebeple kısa yolculuklarda yakıt tüketimini yüzde 10 kadar artırır. Bu yüzden en iyi tavsiye, hava durumuna göre giyinmenizdir.

9- ÖNCE MOTORU ISITIN

Motor bir kez ısındığında en verimli şekilde çalışır, birkaç soğuk çalıştırma ise yakıt tüketimini artırır. Bu sebeple, bir günde birkaç işiniz veya geziniz varsa, hepsini tek seferde yapmaya çalışın.

10- ARACIN YÜKÜNÜ AZALTIN

Arabadaki gereksiz yükleri boşaltmak, yakıt ekonomisini önemli ölçüde iyileştirecektir. Kullanmıyorsanız portbagajı arabanızdan sökün. Zira bu, boş iken bile sürtünmeye yol açarak yakıt sarfiyatını artırır. Pencere açık hâlde araba kullanmak da benzer etkiye yol açar.

Benzin ve motorine zam Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

