Türkiye Gazetesi

Baharı beklerken kışın geri geldiği Aydın'da yüksek kesimlere yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da artan elektrik ve doğalgaz faturaları nedeniyle ısınmak için eskiye dönmeye başladı.

Aydın'daki sobacılar çarşısında esnaflık yapan Batuhan Büyüktarakçı kömür sobası satışlarında artış olduğunu belirtti.

BAHAR BEKLERKEN KIŞ GERİ GELDİ

En ekonomik ısınma şeklinin kömür sobası olduğunu iddia eden Büyüktarakçı, "Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaz zamları cep yakmaya başladı. Sonrasında her ne kadar düzenleme gelse de vatandaşların alım gücü malum. Mart ayı kendini hissettirdi ve bahar beklerken kış geri geldi. Hal böyle olunca da vatandaşlar çareyi kömür sobasında buldu. Kovalı sobalarımız tüm gerekli malzemeleri ile birlikte ortalama en düşük 850 TL'ye mal oluyor ve bu fiyatlar sobanın kalitesine göre artış gösteriyor. İnsanlar neredeyse bir ayda ödedikleri faturalarla bir kışı geçirebilecek yakacak alabiliyor" dedi.

Yerli kömürde fırsatçılara tepkiler üst üste geliyor: 1 haftada 2,5 kat artırdılar Rusya Ukrayna savaşı kömüre darbe vurdu. Savaş nedeniyle ithal kömür tedariki durma noktasına gelirken, iç piyasadaki tedarikçilerin bu durumu fırsat bilmesi ise tepki topladı. Kömür fiyatları bir haftada 2,5 kat artırılırken yerli kömür için sanayiciler sıkı denetim ve cezaların verilmesi için çalışma başlatılmasını talep etti.

Zabıtaya kızıp kendini yakan kömürcü hayatını kaybetti Muğla'da belediyeye ait alana kömür çuvallarını dizerek kömür satışı yapan adam zabıtalar tarafından 2.kez uyarılınca öfkelenerek üzerine benzine döktü ve kendini yaktı. Kömürcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.