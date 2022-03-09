Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 14. gününde küresel piyasalarda topyekun bir yükseliş yaşanıyor. Altın, dolar, euro, borsa, kripto paralar ve İngiliz Sterlini’nde hareketler yukarı yönlü. Özellikle kripto paralardan Bitcoin 41 bin dolar seviyesini yine aşmış durumda. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın Merkez Bankası’nın dijital para birimi çalışmasını da içeren kararnameyi bu hafta imzalamaya hazırlanmasının olumlu etkileri kripto paralara yansıyor. TGRT Haber’de para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni gelişmeler ışığında yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM

Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı: “2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var.”

İSLAM MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA TAVSİYE

Memiş, kripto paralardaki yüzde 8’lik değer artışının nedeninin ABD Devlet Başkanı Biden’ın kripto paralarla ilgili kararları da içeren kararnameyi imzalamaya hazırlanması olduğunu söyledi. Biden tarafından kripto paralarla ilgili kararnamenin şubat ayında imzalanmasının beklendiğini belirten Memiş, bunun Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden dolayı ötelendiğini belirtti. Memiş, kripto para yatırımcılarına şu öneriyi verdi: “Yatırımlarını geniş bant aralığında konumlandırsınlar. Manipülasyon piyasasında yatırımcıların yükseliş ya da düşüş trendine girmemesi gerekiyor. 32 bin ile 52 bin dolar aralığında gelen haber akışlarına göre sert yükselişler ve sert düşüşler olabilir. Hem günlük hem haftalık hem de aylık anlamda dalgalanmalar olabilir.”

Altın için kritik tahmin Altın fiyatları, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya dönük ekonomik yaptırımlara petrol ihracatı kısıtlanmasının da eklenmesi sert yükselişini sürdürürken Citi Group ise altın için dudak uçuklatan bir tahminde bulundu.