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EPGİS açıkladı: Benzin ve motorine yapılacak zam iptal edildi
09.03.2022 - 20:58 | Son Güncelleme: 09.03.2022 - 21:00
Türkiye Gazetesi
EPGİS: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir"
Etiketler : epgis,zam,akaryakıt,
834153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/834153.aspx
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