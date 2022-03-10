Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

Rusya-Ukrayna savaşı endişeyle takip edilirken, bölgedeki durum, küresel gıda arzında da tehlike arz ediyor. Ukrayna gıda krizi yaşamamak için çavdar, arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatını bu yılın sonuna kadar yasakladı. Rusya da benzer şekilde belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınması için harekete geçti.

Dünyadaki hububat üretiminin önemli bir kısmı bu iki ülke tarafından yapılıyor. Buğday ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu Ukrayna, yüzde 20’sini de Rusya elinde bulunduruyor. Benzer şekilde iki ülke ayçiçeği tohumu ihracatının yüzde 32'sini, arpa ihracatının yüzde 31’ini, mısır ihracatının da yüzde 19’unu gerçekleştiriyor. Ülkeler muhtemel bir gıda krizinde neler yapılabileceğini masaya yatırırken, Türkiye’nin nasıl bir yol izleyeceği de tartışılıyor.

Rusya ve Ukrayna’nın gıda ithalatına ilişkin kararlarını gazetemize değerlendiren TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanı ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş “Bu kararları sakince karşılamalıyız. Türkiye, pandeminin başlangıcından bu yana hiçbir ürün için kimseye ‘Raflarda yok’ demedi. İki yıldır bu işi başaran ülke bundan sonra da işini halledecek” dedi.

ÜRETİCİ MERKEZE KONULMALI

Tarımda 23 milyar dolar ihracatımız, 16 milyar dolar civarında da ithalat bulunduğunu söyleyen Karakuş, Rusya ve Ukrayna’dan 10,5 milyar dolarlık ürün ithal edildiğini hatırlattı. Ürün transferinde Rusya’dan gelen gemilerde aksama olması sebebiyle sıkıntı yaşandığını, bu gemilerin de bir iki gün içinde Türkiye’de olacağını söyleyen Karakuş “Oradan gelecek ham maddenin yüzde 90’ını getirdik. Yüzde 10'u sıkıntılı. Dolayısıyla TMO’daki, özel sektördeki, lisanslı depolardaki mallarla buğday, arpa, mısır ve çavdar gibi ürünlerde sezona kadar kendimize yeteriz. Yağlı tohumlarda bir miktar açığımız var. Yağlı tohumlarda da Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve ABD’den mal getirtebiliriz” diye konuştu.

Üreticinin malını ederinden satmasının sağlanmasını isteyen Karakuş “Sütün maliyeti 5,5, yumurta 1,70, et 75 lirayı buldu. Üretici kâr edemiyor. Çiftçiyi tarlaya götürmeliyiz. Ayrıca un, makarna, tavuk, yumurta, balık, bulgur, pirinç ve bisküvi gibi birçok ürünü üretip ihraç edene engel olunmamalı” görüşünü dile getirdi.

EKK SAVAŞIN ETKİLERİNİ GÖRÜŞTÜ

Tarımda Türkiye’yi bekleyen riskler ve atılacak adımlar dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da (EKK) ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ele alındı. Toplantıda, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere bütün dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, endüstriyel ham madde ve ara mallarının tedarikinde yaşanan gelişmeler, enerji ve gıda arz güvenliği konusunda alınacak tedbirler ile turizm sektöründe atılması gereken adımlar görüşüldü. Ayrıca bazı gıda ürünlerine yönelik manipülatif ve asılsız iddiaların aksine arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edildiği, savaşın Türk ekonomisi üzerindeki etkilerinin azaltılmasına dair tedbirler de toplantıda ele alındı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim buğday piyasaları için de tehlike oluşturuyor. Küresel buğday ticaretinde olası aksaklıklar, yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabilir.