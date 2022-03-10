Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki senedir yapılamayan gayrimenkul fuarı MIPIM, bu yıl kapılarını 15-18 Mart'ta 17 bin katılımcıya fiziki olarak tekrar açacak. Türkiye’den 15 firmanın yer alacağı fuarda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gayrimenkul yatırımcılarıyla görüşecek.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ve Başkan Yardımcıları Ayla Heyfegil, Neşecan Çekici, Tuğra Gönden’in katılımı ile gerçekleşen toplantıda MIPIM 2022’de gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verildi. MIPIM’de bu sene, Türkiye'yi İstanbul Pavilyonu ile temsil edeceklerini dile getiren Kalyoncu "Bu sene GYODER olarak ana amacımız MIPIM’deki kurumsal yabancı yatırımcılarla bire bir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak. Fuarın ilk günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı’mız Nureddin Nebati İstanbul Pavilyonunun uluslararası açılışını gerçekleştirecekler. Fuarın ikinci günü bakanlarımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz yabancı yatırımcı kahvaltısı programın en önemli organizasyonu. Bu organizasyon ile katılımcılarımız, uluslararası fonlar ve yatırımcılarla bir araya gelip, somut yatırım fırsatlarından bahsetme imkânı bulacak. Özel davet ile iştirak edilebilen kahvaltıya 50’nin üzerinde üst düzey uluslararası yatırımcı, fon ve geliştirici hâlihazırda katılım teyidi vermiş durumda. Bu sayının 100’e yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Gayrimenkul fiyatları üç ayda yüzde 60 yükseldi Küresel bir mesele hâline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı.