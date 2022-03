Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki dalgalanma için uzman isim İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. İslam Memiş, “Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır.

SATAN HER ZAMAN ZARAR EDECEK

Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor. Milletin parası benim parammış gibi yalvardık. 600'lü rakamlardan ortalama 630 maliyet yaptırdık. Onlara Gram altın 1450 lira olmadan satmayın dedik. Tekniği burası. Yıl içinde bekliyorum. Satan her zaman zarar edecek. Altın fiyatları yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gider.

ARABA ALACAKLAR DİKKAT

Bir aydan beri her gün ajandama not yazıyorum. Mart-Nisan ayına kadar araba almayın dedim. Köpük var her önüne gelen galerici olmuş. Konut fiyatları ise düşmeyecek. Göç alan ülkeyiz. İnşaat maliyetleri artıyor. Ev fiyatları üzerine koya koya gider diye düşünüyorum”

Altın için kritik tahmin Altın fiyatları, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya dönük ekonomik yaptırımlara petrol ihracatı kısıtlanmasının da eklenmesi sert yükselişini sürdürürken Citi Group ise altın için dudak uçuklatan bir tahminde bulundu.