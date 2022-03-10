Türkiye Gazetesi

Bugün saat 11.00'de Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları bir araya gelecek. Yapılan görüşme ile piysalarda dengeler değişebilir. Kritik zirve öncesinde ise piysalardaki yüksek fiyatlar gerilemeye başladı. Özellikle altın ve petrol fiyatlarında yüksek bir düşüş yaşandı.

İKİ BAKAN ANTALYA'YA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Antalya’ya geldi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Ukrayna'da sivillerin tahliye edilmesi için yapılan ateşkes ise devam ediyor. Soğuk hava ve kar yağışıyla insanlar zor şartlar altında tahliye edilmeye çalışılıyor.

PETROL SERT DÜŞTÜ

Piyasalar ise kritik görüşme öncesi rahatlama eğilimi gösterdi. Ukrayna'daki ateşkesin devam etmesi beklenirken, petrol ve altın fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandı. Petrol 130 dolardan 106 dolara kadar düştü. Bir günde yüzde 19 oranında değer kaybeden petrol şu sıralar 114 Dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Altın fiyatları 2020 yılında görülen tarihi zirve olan 2075 dolara çok yaklaşmıştı. 8 Mart 2022’de 2070 dolara kadar yükselen ons altın dün sert düşüş gösterdi ve 1976 dolara kadar geriledi. 24 saatte altının kaybı yüzde 4.5 oldu. Ons altın şu sıralar 1977 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram Altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle ons altındaki kayıplara ulaşmadı. 8 Mart’ta 969 liraya yükselen gram altın bugün 933 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları zirveye gördü: İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı! Rusya-Ukrayna savaşı tüm piyasaları alt üst etti. Brent petrol fiyatından altına, kripto paradan dövize yükseliş trendinde olan piyasada yatırımcılar ne yapacaklarını şaşırdı. Risk algısının hakim olduğu piyasada kafası karışan altın ve döviz yatırımcısı peki ne yapmalı? Piyasa uzmanı İslam Memiş tek tek açıkladı. İşte İslam Memiş’ten altın ve dövizi olan yatırımcılar için önemli tüyoları…

Altın pasaporta veto! 'Avrupa vatandaşlığı satılamaz' "Altın pasaport" olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanmasını talep eden rapor Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri tarafından kabul edildi.

Altın için kritik tahmin Altın fiyatları, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya dönük ekonomik yaptırımlara petrol ihracatı kısıtlanmasının da eklenmesi sert yükselişini sürdürürken Citi Group ise altın için dudak uçuklatan bir tahminde bulundu.