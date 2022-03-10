Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından petrol fiyatları tavan yapmıştı. Hızlı bir yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 137 dolara kadar çıkmıştı. Ardından ufak bir düşüş gösteren Brent petrol 112 doların altını görmüştü. Petrol fiyatları bugüne ise yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Peki bu dalgalanma pompaya nasıl yansıyacak?

ZAMLAR İPTAL EDİLDİ

Bu dengesiz dalgalanma sebebiyle dün önce benzine 0.79, motorinin litre fiyatına ise 2.25 lira zam yapıldığı açıklanmıştı. Ancak EPDK tarafından petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bu zamlar akşam saatlerinde iptal edildi.

İNDİRİM KAPIDA

Brent petroldaki fiyat dalgalanması benzin ve mazotun pompa fiyatlarına yansırken, Brent petrolün 112 dolar seviyelerine kadar çekilmesi vatandaşlarda indirim beklentisi oluşturdu.

Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi. İki gün önce 130 dolar seviyelerinde olan Brent petrolün tekrardan 112 dolara kadar düşmesi vatandaşlarda indirim beklentisi oluşturdu.

4 TL'LİK İNİDİRİM BEKLENİYOR

Haber 7'nin haberine göre; Brent petroldeki yükselişle beraber gelen zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerinde. Brent petroldeki yükselişle gelen zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa benzin ve motorin fiyatlarında 4 TL'yi bulacak inidirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Piyasalar kritik görüşmeye odaklandı: Petrol ve altında çekilme Tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Bugün saat 11.00'de Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önderliğinde 2 bakan arasında barış görüşmeleri gerçekleştirilecek. Kritik görüşme öncesi ise piyasalarda rahtlama başladı. Petrol fiyatları sert bir düşüş yaşarken, ons altın tarihi zirvesinden kıl payı dönerek aşağı yönlü bir eksen çizmeye başladı. Görüşme sonrasında yapılacak açıklama ise piyasalara yön vermesi bekleniyor.

Avrupa'nın umudu Türkiye-İsrail iş birliği: Rus petrolüne alternatif olacak Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının paylaşımı ve nakli konusunda Türkiye karşısında yer alan Avrupa, Rusya’nın petrol ve gaz tehditleri ile zorda kalınca umudunu yeniden ülkemize bağladı.

Afrika’dan Türkiye'ye petrol ve doğal gaz çağrısı: Yatırımlara açığız Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile görüştü. İkili arasındaki görüşmeler sonrası Sylva, Türkiye'ye ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım yapma çağrısında bulundu.