Amerika Birleşik Devletleri’nde Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.
YILLIK ENFLASYON 7,9 ULAŞTI
Enflasyon şubat ayında yüzde 0,8 olarak ölçüldü. Son gelen rakamlarla ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7,9'a ulaştı.
Yeni bir rekora imza atan enflasyon rakamları, en son 1982 yılının şubat ayında 7 virgül 6'yı görmüştü. Kalemler bazında bakıldığında en fazla artış enerji fiyatlarında yaşandı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler, 15 ve 16 Mart’ta yapılacak ABD Merkez Bankası toplantısında olacak. Toplantıda faiz arttırımı olup olmayacağına karar verilecek.
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