Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

24 Şubat'tan bu hafta ortasına kadar yüzde 30'dan fazla artan ve 139 dolara ulaşan petrol fiyatları, üretici ülkelerden gelen arz artışı sinyalleri ile düştü.

Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el-Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC+ koalisyonunu, daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi. Otaiba "BAE, 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için güvenilir ve sorumlu bir enerji tedarikçisi oldu. Enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inanıyoruz" dedi. OPEC+ koalisyonu arasında Rusya kritik bir üye olarak öne çıkarken, Birleşik Arap Emîrlikleri üçüncü büyük üretici konumunda...

ABD DE DEVREDE

BAE'nin çağrısı ABD tarafında da memnuniyetle karşılandı. ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizi sebebiyle, petrol ve doğalgaz üreticilerine arzı artırma çağrısında bulundu. Granholm, artan akaryakıt fiyatlarının etkilerinin ağır olduğunu söyleyerek "Piyasanın istikrara kavuşması için kısa vadeli arzın uygun şekilde artırılması gerekiyor. Savaş durumu var ve bu dönemde daha fazla arz gerekiyor" dedi. ABD Başkanı Joe Biden de, haneler için fiyat baskısını hafifletme sözü verdi. ABD'li yetkililer, arzı artırmayı amaçlayan petrol üreticileriyle görüşmelerde bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da stratejik rezervlerden 60 milyon varil petrolü salıvermeyi kabul etti. EIA Başkanı Faith Birol "Eğer bir ihtiyaç varsa, hükûmetlerimiz buna karar verirse, müdahalenin bir parçası olarak piyasalara daha fazla petrol getirebiliriz" dedi. Enerji fiyatları, petrol talebindeki hızlı toparlanmanın ardından bir yıldan fazla süredir yükseliyor. Küresel arzın yaklaşık yüzde 7'sini karşılayan Rusya'nın petrolü yaptırımlar kapsamında gözden çıkarılınca fiyatlar daha da artmıştı. İlk olarak ABD ve Kanada, Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığını duyururken; İngiltere de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağını açıkladı.

BAE'den üretim sinyali: Petrol fiyatını düşürecek 4 ülke Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya enerjide resti çekip yaptırım uygulayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çalmak zorunda kaldı. WSJ’nin haberine göre; BAE'den petrol üretimine destek geldi.

Putin: Petrol fiyatları bizim yüzümüzden artmıyor Rusya lideri Putin, ABD’de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını savundu. Putin "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar" dedi. Ayrıca kendilerine uygulanan yaptırımların dünya için de önemli sonuçları olacağını söyledi.