Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Çin'in “12 Hayvanlı Ay Takvimi”ne göre geleneksel hale gelen bu dönemdeki tatilinin sona ermesiyle birlikte, ülke iş başı yaptı. Fabrikalarda üretim, sektörlerde arz ve talepte yükseliş yaşandı. Mevcut lojistik kapasitesi ise bu talebe cevap veremez hale geldi. Böylece navlun fiyatları da fırladı. Türkiye'den Çin'e ihracatta sıkıntı yaşanmazken, Çin'den ithalat yapan firmalar zorlanıyor. Sektörlerden edindiğimiz bilgiye göre şubat başında 4-5 dolar olan kilogram fiyatı 15-16 dolara kadar yükseldi. Navlun fiyatlarının artışındaki diğer bir sebep ise pandemi... Ülkede son dönemde Omicron vakaları artışa geçti. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı Çin'de deniz taşımacılığının sekteye uğraması, firmaları hava taşımacılığına yönlendiriyor. Bu da taşımacılık maliyetlerini yukarı çıkarıyor.

RUSYA'YA AMBARGO ETKİSİ

Diğer andan Türkiye'den Rusya ve Belarus'a hava taşıma durma noktasına geldi. Batı ülkelerinin ve şirketlerinin ambargo koyması, Türkiye’den bu ülkelere olan taşımacılığı da olumsuz etkiliyor. Edindiğimiz bilgiye göre Rusya'ya ambargo uygulayan uluslararası firmalar, Türkiye'den bu ülkelere mal gönderimini durdurdu. Şu an sadece gıda ve ambalaj malzemeleri gibi belli başlı ürünlerin ihracatı gerçekleştiriliyor. Ancak bu ürünler de onaya tabi. Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma çıkması durumunda, Türkiye'nin bu ülkelere olan ticaretinin yeniden ivme kazanması bekleniyor.

Kargo şirketi FedEx, uçaklarına füzesavar takacak ABD merkezli kargo hizmeti sunan FedEx şirketi, ABD Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) kargo jetlerine füzesavar lazerler kurmak için talepte bulundu. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles kentinde, hırsızların FedEx, UPS, Amazon gibi kargo şirketlerinin yüklerini taşıyan treni yağmaladığı ortaya çıkmıştı.

Rusya uzaya insansız kargo aracı gönderdi! Rusya, uzaya insansız kargo aracı gönderdi. Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan fırlatıldı. Kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 30 Ekim'de TSİ ile 04.34'te ulaşması bekleniyor.