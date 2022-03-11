Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bu ülkelere ihracat yapan firmaları da olumsuz etkilerken, geçen yıl iki ülkeye 1,7 milyar dolar ihracat yapan deri ve deri mamulleri sektörü Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası alternatif pazarlara yönelmesi sayesinde savaştan daha az hasarlı çıkacak. Sektör temsilcileri para transferlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ekonomi yönetiminden destek bekliyor. Deri ve deri mamulleri sektörünün çatı STK'sı İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinde (İDMİB) nisanda yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan ve hâlihazırda İDMİB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Güven Karaca “Deri ve deri mamulleri sektörünün küresel büyüklüğü 200 milyar dolar. Bizim bu büyük pastadan aldığımız pay şu an yüzde 1'in altında. Kısa vadedeki ilk hedefimiz ihracat pazarlarımızı genişleterek bu pastadan daha fazla pay almak. Alternatif pazarların önemini bugün bir kez daha idrak ediyoruz. Bundan 7 yıl önce Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden bu yana Avrupa bölgesine gerçekleştirdiğimiz ihracatın ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Uçak krizinden önce en çok ihracat yaptığımız yer Rusya iken şu an yüzde 38'le Avrupa Birliği'ne yapıyoruz ihracatımızı. Doğu bloku ülkeleri yüzde 16 seviyesinde. Demek ki uçak krizinden sektör bir ders çıkarmış ve pazar çeşitlendirmesi o günden itibaren başlamış. Bu krizden de bir ders çıkaracağız. Sadece ABD'nin deri ve deri mamulleri ithalatı 32 milyar dolar, bizim aldığımız pay binde 22. Dünyada pazar çok” açıklamasını yaptı.

DEVLETTEN DESTEK TALEBİ

Savaş sonrası Rusya ve Ukrayna'nın en çok talep edeceği ülkenin Türkiye olacağını ifade eden Karaca “Ama oraya gelene kadar da sektör olarak ekonomi yönetiminden desteğe ihtiyacımız var. Bölgeden sipariş iptalleri yaşıyoruz. Rusya'ya gönderdiğimiz ürünlerin parasını tahsil edemiyoruz. Rusya'dan bir şekilde transfer yasak. Transfer etmek istese dahi oradaki alıcı ruble/dolar kurunun yüksek olmasından dolayı dolar alamıyor. Rusya ile doğalgaz anlaşmamız var enerji alıyoruz oradan ve buradan da ürün satıyoruz. İki ülkenin para transferini çözmesi lazım. İlk sorun finansman. Bizim bir şekilde oradaki paraları buraya getirmemiz lazım. Getirmiyor isek de burada ihracat yapan firmalarımıza taze para aktarmamız lazım. İhracatı Geliştirme Fonu, KGF'ler var. Daha sonra pazar çeşitlendirmesiyle biz bu açığı kapatırız” şeklinde konuştu.

JAPON YENİ BİLE KABUL EDERİZ!

Yerel para ticaretine de olumlu baktıklarını aktaran Karaca “Parayı alalım da ne şekilde alacaksak alalım. Japon yeni bile ödeyebilirler çok bir sorun yok. Yeter ki paramızı alalım” ifadelerini kullandı. Karaca, kurmayı planladıkları Karbon Nötr OSB’lerde üretimin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılacağını, bu bölgelerde üretim yapan firmaların atıklarının da kurulacak enerji üretim tesisleri ile değerlendirileceğini ifade etti.

'GURBETÇİ' KONUTLARI İÇİN BAŞVURULAR 21 MART'TA

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe'de yapılacak 420 konutluk proje için başvuruların 21 Mart-18 Mayıs arasında yapılacağını bildirdi. Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacağını kaydeden Bulut, Sancaktepe Projesi'ni de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerini belirtti. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması şartı istenecek. Başvuru sahiplerinin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurt dışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Projede 2+1 konutların ortalama bedeli 1 milyon 430 bin olacak. Bu konutlar yüzde 30 peşinatla 8.342 lira taksitle 120 aya varan vadelerden, 3+1 konutlar da 1 milyon 680 bin bedelle, yüzde 30 peşinat, 9.800 lira taksit ve 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022'de yapılacak.

Rusya'da 200'den fazla ürüne ihracat yasağı Rusya Federasyonu hükümeti, 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasakladı.