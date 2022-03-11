Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş azda olsa soğumaya başladı. Ukraynalı sivillerin bölgeden tahliye edilmesi için ateşkes devam ederken bu süreçte herhangi bir askeri hareketlilik görülmedi. Özellikle dün Antalya’da gerçekleştirilen Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları görüşmesinden de olumlu bir sonuç çıkmadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Uluslararası piyasalara baktığımız zaman spot altın fiyatı, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ve yatırımcıların risk iştahının geri gelmesi piyasaları canlandırdı. İştahın artmasıyla ons altın 2000 dolar/ons seviyesinin altına geldi. Bu gerilemede ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirilerinin 3 gün üst üste yükselmesi de etkili oldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI PİYASALARA YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle dün Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısından beklenilen olumlu sonuç çıkmadı.

Yapılan müzakerelerde istenilen sonucun elde edilmemesine ilava olarak dün ABD'de açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetmesi de risk iştahını azalttı. Verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini, ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti. Öte yandan Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlere dün ABD'li Goldman Sachs ve JPMorgan Chase de eklendi.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmeler ile piyasalarda sert inişli çıkışlı dalgalanmalar görülürken, dün altının ons fiyatı Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD Şubat ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla 2009 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,7'lik azalışla 1.985 dolar seviyelerine geriledi.

Analistler teknik değerlendirmelerde ons altın fiyatının 1976 dolar/ons seviyesinin altına inmesi halinde 1952 dolar/ons seviyesinin görülebileceğine işaret ediyor. Yukarı hareketlerde ise direnç seviyeleri 1998 ve 2027 dolar/ons.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Küresel altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen yurt içinde dolar/TL kurunun 14,90 liraya dayanmasıyla gram altın fiyatı için oklar yeşili gösteriyor. Önceki kapanışını 933 liradan yapan altının gram fiyatı 11 Mart Cuma günü yüzde 2 değer kazanarak 951 liranın üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1566 liradan alıcı ile buluşurken, Cumhuriyet altını ise 6 bin 451 liradan satışa sunuluyor.

PETROLDE ATEŞKES ETKİSİ

Enflasyonist baskıların artması ile dün yüzde 2,02'ye kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,98 seviyelerinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise Batılı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması ihtimalinin zayıflaması ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleriyle düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 107 dolara geriledi.

DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

İsviçre Bankası UBS'nin ekonomistleri altın fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Ekonomistler altın fiyatının Haziran ayına kadar 1950 dolar civarında istikrar kazanmasını ve 2022 sonunda 1800 dolar seviyesine geri dönmesini bekliyor.

"Spot altın fiyatlarının tahminimizin üzerinde olması nedeniyle yatırımcıların şu anda birikim yapması gerektiğini düşünmüyoruz" denilen açıklamada, “Göreceli olarak platin bizim için en çekici değerli metal olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

KRİTİK DOLAR TAHMİNİ

ABD'li banka devi Citi de altın fiyatı tahminlerini geçtiğimiz günlerde revize etmişti. Banka fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü. Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki oluşturacak. Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti.

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