Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 21 Aralık'ta TL'nin değer kaybını önlemek ve spekülatif kur ataklarını engellemek için başlatılan "Kur Korumalı Mevduat" (KKM) hesaplarında 3 aylık ilk vade, 10 gün sonra bitiyor. Bu süreçte en düşük 10,15 TL'yi gören dolar, bugün itibarıyla 15 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Doların KKM ile 10-14 TL bandında dalgalanması bekleniyordu. Ancak küresel enflasyonist baskılar, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına hazırlanması ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşının ciddi anlamda jeopolitik bir risk unsuru olarak öne çıkması hesapları da bozdu. Olumsuz beklentiler, Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile yaptığı "Mart Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ne de yansıdı.

BEKLENTİLER BOZULDU

Buna göre katılımcıların;

- Yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 40,47’ye yükseldi

- Yıl sonu dolar beklentisi 16,04 TL’den 16,68 TL’ye çıktı.

- 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e geriledi.

KKM'DE EN YÜKSEK KAZANÇ?

Bu arada KKM hesaplarında ilk getiri rakamları da 10 gün sonra belli olacak. Gazetemizin Ekonomi Yazarı Ömer Faruk Bingöl'ün yaptığı hesaplamalara göre;

- Kur Korumalı Mevduat uygulaması devreye alındıktan bu yana dolarda en düşük günlük kapanış, 24 Aralık'ta, 10,65 TL'den gerçekleşti.

- Bu tarihte ve bu kurdan KKM hesaplarına geçiş yapan bir tasarruf sahibi için, haftaya vade sonunda 15 TL dolar kurundan hesaplanacak olursa, 4,35 TL'lik bir kur farkı ortaya çıkıyor.

- Bu 4,35 TL'lik bu kur farkı da, üç ayda yaklaşık olarak yüzde 41'lik getiriye denk geliyor. Bu getiri, KKM hesaplarındaki en yüksek getiri olarak öne çıkıyor.

HAZİNE'YE TAHMİNİ (ORTALAMA) ETKİSİ

- Bu finansal ürünün Hazine'ye maliyeti anlamında ortalama bir hesap yapılacak olunursa;

- KKM hesaplarının toplam tutarı, mart başı itibarıyla 540 milyar TL'ye ulaşmış durumda.

- Bu süreçte ortalama dolar kuru da (son 3 ayda en düşük ve tahmini en yüksek kapanış rakamları itibarıyla) 10,65+15,00:2=12,82 TL olarak ortaya çıkıyor.

- Dolarda 12,82'den 15 TL'ye kadar oluşan fark, yüzde 17'lik bir yükselişe (yani KKM getirisine) denk geliyor.

- 540 milyar liralık toplam KKM hesaplarına Hazine'den ödenecek (kur farkı kaynaklı yüzde 17'lik) getiri de, toplamda 91,8 milyar TL'ye kadar ulaştı.

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