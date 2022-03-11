Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi petrol fiyatlarına yansırken, petrolün yanı sıra özellikle Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen buğdayda da fiyat artışı bekleniyor. Aynı zamanda enflasyonun da etkisiyle emtia fiyatlarında da yükseliş beklediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem yatırımcılara uyarılarda bulundu, hem de savaşın önümüzdeki günlerde ekonomik olarak nasıl etklerinin olacağını açıkladı.

"DÜŞÜŞLERİN KALICI OLACAĞINI ÖNGÖRMÜYORUM"

Petrol fiyatlarında peş peşe gelen yükseliş haberlerinin ile brent petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar tırmandı. Sonrasında Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacakları belirtilen görüşmenin etkisiyle brent petrolün varil fiyatı 110 dolara geriledi. Bu gerileme ile ilgili görüşlerini belirten İslam Memiş, "Fiyatlarda düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum. Yıl içinde enflasyon rakamları ve gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü hamleler devam edebilir. Özellikle tarım emtialarındaki gelişmeler çok önemli olacaktır" dedi.

"EKMEK ZAMLARI GÜNDEME GELEBİLİR"

"Buğday tarafındaki fiyat artışları belki ekmek zamlarını tekrar önümüzdeki haftalarda gündeme getirebilir" diyen Memiş, "Diğer yandan petrol fiyatlarındaki yükselişler zaten pompa fiyatlarına yansıyor. Benzin fiyatlarındaki düşüşlerin de kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Genel itibarıyla gıda tarafında önümüzdeki aylarda ciddi sıkıntılı bir süreç olabilir çünkü döviz kuru artmaya devam ediyor ve biz dışarıya bağımlı bir ülke olduğumuz için döviz ile bunları ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu maliyetlerin artışı devam edecek gibi duruyor" dedi.

ONS ALTINDA 19 AYIN ZİRVESİ

Önceki günlerde hem ons hem de altında bir miktar gerileme yaşandığını belirten Memiş, önümüzdekş haftalarda Merkez Bankası'nda herhangi bir müdahale gelirse bunun bir alım fırsarı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

"Piyasalarda genel itibarıyla bir manipülasyon havası var ve belirsizlik hala devam ediyor, fiyatlamalarda da geniş bant aralığında dalgalanmalar sürüyor" diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı: "ONS altın 2069 dolar seviyesini test etti, bu 19 ayın zirvesi. Bu seviye test edildikten sonra tekrar geriledi, şu anda 1980-2000 dolar seviyesinde. Eğer dolar kurunda bu kadar agresif bir yükseliş olmasaydı gram altın/TL fiyatında 900 lira seviyesinin altına sarkmalar görebilirdik. Dolar kurundaki bu yükseliş, gram altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Fırsatlar zaman zaman gelir ancak çok düşük rakamlar olmayabilir.

"HER DÜŞÜŞ BİR ALIM FIRSATI"

Özellikle gram altın/TL fiyatında yıl içinde 1450 lira seviyesini telaffuz ediyorduk, buralar yine yıl içinde test edilebilir ancak ONS altındaki baskılanma devam ettikçe dolar kurundaki toparlanma devam ediyor. Dolar kuru gram altının düşüşünün sınırlı olmasına neden oluyor, çok müsaade etmiyor. Bu gümüşün gram fiyatı için de geçerli.

Eğer önümüzdeki haftalarda bir geri çekilme olursa yani Merkez Bankası'ndan herhangi bir müdahale gelirse, her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Çünkü orta ve uzun vadede hem jeopolitik riskler artmaya devam ediyor hem enflasyon artmaya devam ediyor, belirsizlikler zaten var piyasada. Ve haliyle de altın-gümüş gibi değerli madenlerde değer artışlarının devam edeceğini düşünüyorum."

"GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GELEBİLİR"

"Bir yandan savaş, bir yandan enflasyon. Aslında ikisi de emtia fiyatlarının hızlı yükselişini destekleyen önemli faktör" diyen Memiş, her iki unsur aynı anda tekabül ettiği için altın fiyatlarındaki yükselişin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak burada şu soru işareti var; Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırma süreci burada önemli bir risk olmaya devam ediyor. FED faiz artırımlarına devam edecek ama enflasyon fiyatlamasıyla tekrar ONS'un toparlanması gram altında tekrar yeni rekorları gündeme getirebilir. Dolayısıyla gram altın/TL fiyatında yatırımcının kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiği gibi 'satmak' için de çok acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Puslu havalarda özellikle altın fiyatları değer kazanma sürecinde olur ama bir geri çekilme ONS trafında yaşanırsa gram altın tarafındaki bu gerilemenin de fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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