Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de balığın başkenti Sinop’ta son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler avlanmakta zorluk yaşadı. Denize açılmak isteyen tekneler ise artan maliyetlerden dolayı avladıkları balığın kasa fiyatları yükseldi. Av yapan teknelerin yaptığı fiyat artışı ise balık tezgâhlarına yansıdı.

Balıkçı İsmail değer, balık tezgâhlarında eskisi gibi balık bolluğu olmadığını, bunun da fiyatları mecburen yansıdığını belirterek, “Kayıklar iki üç gündür hava estiği için denize çıkamıyorlar. Balık da olmayınca ister istemez tezgâhlara yansıyor, fiyatlar da artıyor. Balık tutan teknelerimiz de mazot fiyatlarının yüksek olması sebebiyle kendilerine göre zam yapıyorlar, haklılar da yani. Balık olmadığı zaman, tezgâhlara da yansıyor. İki gün önce 30 liraya verdiğimiz mezgit, bugün 40 TL oldu. 50 TL’ye verdiğimiz barbun 80 TL. Tezgâhlarda somon var, tirsi var. Tirsiyi 15 TL’ye veriyorduk şimdi 25 TL. Zaten sezon da bitmek üzere, Nisan 15’te bitiyor, dip avları başlıyor. Büyük ihtimalle sezon sonunda kapatmayı düşünüyoruz, gelecek sezona kadar” diye konuştu.

Balıkçı Adnan Demir, tüketim ürünlerinde en ucuz ve besleyici ürünün balık olduğunu ifade ederek, “Normal piyasaya göre bir koli yumurta olmuş 45-47 TL. Ona bakarsanız en ucuz yenecek olan, yine de balık yani protein açısından” dedi.

Havalar soğudu, balık fiyatları arttı Samsun’da balıkçılar, hava şartlarının da etkisiyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getirdi.

Savaş balık tezgahlarını da vurdu… Fiyatlar bir haftada iki katına çıktı! Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı sonucu balıkçıların Karadeniz’de denize çıkmamasını ve balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.