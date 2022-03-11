Türkiye Gazetesi

Brent petrolde yaşanan yüzde 15'lik düşüşün ardından “Benzin ve mazotta indirim olacak mı?” sorusu gündeme geldi. Brent petrol fiyatları, ABD ve Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla 130 doların üzerine kadar çıkmıştı. Alınan yaptırım kararları arz endişelerine yol açarken Brent petrol fiyatları, sert bir yükselişe geçmişti. Ancak iki gündür Brent petrol fiyatında hızlı bir düşüş yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki bu düşüş piyasalarda indirim beklentisi oluşturdu. Peki Brent petroldeki düşüş benzin ve mazot fiyatlarını nasıl etkiler? Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi? İşte petrol ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler...

BRENT PETROL DİYATLARINDA YAŞANAN DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIYACAK MI?

Rusya-Ukrayna savaşının 16'ncı gününe girilirken, küresel piyasalar altüst olmuş durumda. Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararları petrol fiyatlarını da vurdu. Brent petrol üretiminde dünyanın üçüncü büyük gücü olan Rusya’ya yapılan ambargo kararı sert yükselişe neden olmuştu. Brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan sert yükselişbenzin ve mazot fiyatlarını da yükseltmişti.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan bu sert yükseliş sonrasında petrol arzının artırılacağı duyurulmuş ve endişelerin hafiflemesine neden olmuştu. Uluslararası piyasalarda 130 dolar seviyesini aşan brent petrol Çarşamba günü arzın arttırılacağı haberleriyle olumlu bir gelişmeye neden oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve OPEC dışı petrol üretici ülkelerin petrol üretimini arttıracağına yönelik olumlu haberlerin ardından petrol fiyatları sert düşüş yaşadı.

ZAMLARI İPTAL ETMİŞTİ

Petrol arzındaki endişelerin hafiflemesiyle fiyatlarda sert düşüş görülürken bu gelişmenin benzin ve mazota olumlu etkilerinin olması bekleniyor. Bu hızlı değişim sebebiyle benzine 0.79, motorinin litre fiyatına ise 2.25 lira zam yapıldığı açıklandı. Ancak EPDK tarafından petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bu zamlar akşam saatlerinde iptal edildi.

Benzin ve mazota yapılan zammın hemen akşamına iptal edilmesinin ardından yeni bir indirimin gelebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

BENZİN VE MAZOTTA İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU

Brent petrolde yaşanan fiyat artışları benzin ve mazota yansırken, yaşanan düşüşle beraber indirim gelicek mi sorusu gündem oldu. 112 dolara kadar çekilen Brent petrol fiyatları vatandaşlarda büyük indirim beklentisi oluşturdu.

Brent petrol Mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petroldeki yükselişle paralel olarak benzin ve mazot fiyatına Mart ayında tam 6 kez zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatına gelen zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerinde.

Brent petroldeki yükseliş sonrasında yapılan zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa benzin ve motorin fiyatlarında indirim 4 TL'yi bulacak.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varil fiyatı bugün uluslararası piyasalarda 110,12 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı, Dün 118,36 dolara kadar yükselirken günü 109,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 110,12 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatlarıyla eş zamanlı olarak Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,89 dolardan alıcı buldu.

Arz artışı hamlesi petrolü düşürüyor Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı "arz kesintileri korkusu" sebebiyle günlerce yükselmesinin ardından, son iki gündür rahat nefes aldı.

BAE'den üretim sinyali: Petrol fiyatını düşürecek 4 ülke Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya enerjide resti çekip yaptırım uygulayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çalmak zorunda kaldı. WSJ’nin haberine göre; BAE'den petrol üretimine destek geldi.

Putin: Petrol fiyatları bizim yüzümüzden artmıyor Rusya lideri Putin, ABD’de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını savundu. Putin "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar" dedi. Ayrıca kendilerine uygulanan yaptırımların dünya için de önemli sonuçları olacağını söyledi.