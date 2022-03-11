Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi ile Türkiye'de ayçiçek yağı zamları ve buğday sorunu ekonominin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Vatandaşlar gün gün ayçiçek yağının fiyatını araştırırken, 'ekmeğe zam gelecek mi' sorusu da akılları karıştırıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, vatandaşlarının içinin rahat olması gerektiğini, stoklarda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

"YETERİ KADAR AYÇİÇEK YAĞI VAR"

Bloomberg HT'nin sorularını cevaplayan ve '2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Güldal, "Piyasada, stoklarda, toptancılarda ve sanayicimizin elinde yeteri kadar ayçiçeği yağı ve tohumu var. Kimin elinde ne kadar ürünü olduğunu kayıt altında" dedi. Geçen yıl da aynı şekilde spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan Güldal, özellikle buğday konusunda TMO olarak tedarikin sağlandığını ve makul fiyatlardan tüketiciye ulaştırıldığını ifade etti.

Tüketicinin yokluk fikriyle paniğe kapıldığını ancak tedarikte bir sorun olmadığını, Rusya'dan gemilerin yola çaktığını dile getiren Güldal, halkı rahat olmaya çağırdı.

"İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Ham madde ve hububat konusunda özellikle 2021 yılında ağır bir kuraklık tablosu yaşandığını belirten Güldal, "Dünya çapında bir kuraklık vardı. Özellikle üretimimizde büyük düşüşler gerçekleşmişti. Bu öngörü ile 2021 yılı Temmuz ayından itibaren, hasat dönemi olmasına rağmen, istisna bir uygulama yaparak tedarik yapmaya başladık. Stoklarımızı güçlendirdik ve gereken ihtiyaç stoklarımızı koruduk" dedi.

"Geldiğimiz noktada stoklarımız çok güçlü ve yeterli" diyen Güldal, "Tedariklerimiz devam ediyor. Rusya-Ukrayna problemi dolayısıyla aksayan gemi transferleri yeniden başladı. Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle özellikle ham madde yüklü gemiler Türkiye’ye gelmeye başladı. İyi bir sezon bekliyoruz. Bunu söyleme sebebim, geçen seneye göre bu yıl daha iyi bir yağış rejimi yaşıyoruz. Yüzde 7 oranında daha fazla yağışın olduğu bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.

Tarım Bakanlığı'ndan ayçiçeği kararı: 4 ilde 7 bölgeye destek Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzalarında yağlık ayçiçeği ekimi için destek verilecek.

Rusya'dan Türkiye'ye tonlarca ayçiçek yağı geliyor Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı 4 gemi ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerden bir 15 Mart'ta, üçü 17 Mart'ta Türkiye'de olacak.