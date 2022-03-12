Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sürecinde Avrupa’nın ambargo uyguladığı Rusya’nın üst gelir grubu vatandaşları, kapanan kapıların ardından Türkiye’yi güvenli liman seçti. Antalya ve İstanbul’daki lüks ve markalı konut projelerine yatırım için acentelerle görüşen Ruslar, para transferi sorunu çözülürse birikimlerini Türkiye’de gayrimenkule çevirmek için sıraya girdi. GİGDER üyesi acentelerin verdiği bilgiye göre, sadece Ruslar değil, Ukraynalı yatırımcılar da yastık altındaki paralarını gerek vatandaşlık gerek yatırım için gayrimenkul alarak Türkiye’ye aktarmaya çalışıyor. Acenteler “Güvenli yaşam ihtiyacı nedeniyle B planı artık Türkiye. Yatırım için üst gelir grubu yatırımcıların gayrimenkule yöneldiği ülkemiz, savaş sonrasında ise orta gelir grubunun göç akını ile karşılaşacak. Para transferi sorunu çözülürse piyasa ikiye katlanabilir” diyor. Sadece konut değil, AVM'lerde mağaza, cadde dükkânları da yine zengin Rus ve Ukraynalı için yeni adres olarak ortaya çıkıyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, geçmişte İstanbul ve Antalya olarak yoğunlaşan gayrimenkul alımlarının İzmir, Ankara, Muğla gibi illerde de yoğunlaşmasını bekliyor.

TALEP YÜZDE 70 ARTTI

Yapılan araştırmaya göre Rusya yüzde 76,5 ile kısa süreli tatil, yüzde 35,3 ile emeklilik, yüzde 23,5 ile sağlık sebebiyle gayrimenkul satın alıyor. GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal “Artık sadece tatil amaçlı değil yatırım ve yaşama amaçlı talepler artıyor. Rusya vatandaşlarının uygulanan yaptırımlardan dolayı gidecek alternatifi çok fazla kalmadı. Ukrayna ile olan iyi ilişkilerimiz ise onların da Türkiye’ye yönelmelerine olumlu etki edecek” dedi. Rusların gayrimenkul talebinde yüzde 70 artış dikkat çekerken, kiralamaların da gündeme gelebileceği, gayrimenkule talebin yüzde 200'e varan oranda artabileceği belirtiliyor.

Rusya'dan Instagram’a kısıtlama Rusya, çeşitli talepler ilettiği Instagram'ın cevabının olumsuz olması üzerine harekete geçti. Daha önce Facebook'a kısıtlama getiren ülke bu defa da Instagram'a kısıtlama getirdi.

ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile "ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını açıkladı. Biden, bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını duyurdu.