Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

EPDK, benzin ve motorin fiyatlarının nasıl belirlendiğini açıkladı. Buna göre rafineriden çıkan petrol ürününe ÖTV, KDV, bayi kârı eklenerek, pompa satış fiyatı belirleniyor. Bugün itibarıyla rafineriden litresi 13,66 liraya çıkıyor. Bunun üzerine yüzde 5,2'lik bayi ve dağıtıcı marjı ekleniyor. Bu tutar 1,06 TL... Buna 2,52 liralık ÖTV ekleniyor. ÖTV’li fiyatın üzerine 3,10 TL de KDV geliyor. Nihai fiyat benzinde 20,35 TL olarak belirleniyor.

Kamuoyunda yükselen “benzinden vergi alınmasın” çağrıları karşılık bulursa, benzin fiyatı 5,60 TL ucuzlayacak. Bu arada açıklanan tabloda; bayi ve dağıtım şirketinin toplam kazancının motorinde yüzde 4,9, benzinde yüzde 5,2 olduğu görülüyor. Yine tabloda ÖTV'li fiyatın KDV’si alınıyor. Bu da “verginin vergisi” eleştirisini gündeme getiriyor.

Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatlarına yön veren Brent petrolde düşüş yaşanmıştı. Peki bu düşüş benzin ve mazotu etkiler mi? Petrolün ham maddesi olan ve dünya piyasasına yön veren Brent petrol fiyatlarında yüzde 15 düşüş yaşanmasıyla benzin ve mazot fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki petrol fiyatlarında yaşanan düşüş veya artış benzin ve mazot fiyatlarını etkiler mi? Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve mazot fiyatlarında indirim uygulanacak mı? İşte Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt piyasasında yaşanan sıcak gelişmeler...

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