Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Resmî Gazete'de yayınlanan kararla Aydın’ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar havzaları ile Karabük’ün Eskipazar, Kütahya’nın Domaniç, Sivas’ın Hafik havzalarında, mevcut ürünlerle birlikte yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, ayçiçeği yağında ihtiyacın karşılanması için 700 bin ton üretim açığı bulunduğunu, bu açığın 4 ildeki destekle artacak üretimle karşılanabileceğini ifade etti. Kılıç "2002’den bu yana ayçiçek ekim alanlarımızı 620 bin hektardan 880 bin hektara çıkardık. Ayçiçek üretim miktarımızı da 800 bin tondan geçen yıl itibariyle 2,4 milyon tona ulaştırdık. Bu arada toplumun talebi de arttı. Şu anda ithalatla beraber ülkede kullandığımız ayçiçek tohumu 3,1 milyon tonu geçti. Bu göre, bizim halen yaklaşık olarak 700 bin ton üretime daha ihtiyacımız var. 4 ilde 7 ilçeye destekle ekim alanlarını artırmaya çalışıyoruz. Ekime uygun her il listeye dâhil edilebilir" dedi.

AYÇİÇEĞİ YAĞINA MUHTAÇ DEĞİLİZ

Öte yandan, Türkiye’nin ayçiçeği yağına muhtaç olmadığını söyleyen Kılıç "Dünyada ayçiçeği dışında uluslararası ticareti yapılan 10'a yakın yağlı tohum var. Ayçiçeğinin oranı sadece yüzde 9. Yüzde 60'la soya ilk sırada. Ayrıca mısır, aspir, kanola, palm gibi birçok yağ var. Sıkıntı sürse bile Türkiye bütün yağları dünyanın her yerinden getirebilir" dedi. Muhalefetin tavrını 'gıda terörü' olarak nitelendiren Kılıç "İçerideki sıkıntımız, vatandaşın aşırı alım isteğinin kamçılanıyor olması. Bunu muhalefet ve birtakım çevrelerin oluşturduğu medya trolleri yapıyor, vatandaşı telaşa sevk ediyor. Sizi korkuturlarsa elinizde ne varsa gıdaya yatırmaya çalışırsınız ama buna ihtiyaç yok" diye konuştu.

SERTİFİKALI TOHUM DESTEKLERİ BELİRLENDİ

Resmî Gazete’de yayımlanan söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı sertifikalı tohum kullanım destekleri de belirlendi. Buna göre; destek, dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.

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