Türkiye Gazetesi

Akaryakıta gelen zamlar ile benzin motorin fiyatlarındaki artış araç sahipleri tarafından yakından araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla brent petrol fiyatlarının fırlaması motorin ve benzine üst üste zam gelmesine neden olmuştu. Dün yapılan yeni zammın ardından ise güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. İşte son benzin ve motorin zammının ardından Ankara, İzmir ve İstanbul'da motorin ve benzinin litre fiyatları...

ZAMLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

9 Mart Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geleceği duyurulmuştu. Yapılan açıklamanın ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79, Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.

BENZİN ŞUAN NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,35 liradan İzmir'de ise 20,46 liradan satışa çıkıyor.

MOTORİNDE SON DURUM

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de İSE22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 10,17 liradan liraya 10,78 çıktı. İstanbul'da 10,07 liradan 10,68 liraya, İzmir'de 10,01 liradan 10,62 liraya yükseldi.

Petrol düşüyor fakat benzini dolar tutuyor Ham petrol fiyatının son günlerde düşmesine rağmen, akaryakıtta beklenen indirimler gelmiyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 110 doların da altına geriledi. Ancak doların 15 TL'ye yaklaşması, pompadaki indirimlerin de önüne geçti.

Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatlarına yön veren Brent petrolde düşüş yaşanmıştı. Peki bu düşüş benzin ve mazotu etkiler mi? Petrolün ham maddesi olan ve dünya piyasasına yön veren Brent petrol fiyatlarında yüzde 15 düşüş yaşanmasıyla benzin ve mazot fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki petrol fiyatlarında yaşanan düşüş veya artış benzin ve mazot fiyatlarını etkiler mi? Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve mazot fiyatlarında indirim uygulanacak mı? İşte Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt piyasasında yaşanan sıcak gelişmeler...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi Brent petrolün varil fiyatı petrol arzının artacağına dair iddiaların ortaya atılmasıyla yüzde 15 oranında düşüş göstererek 130,31 dolardan 110,77 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları bugün ise güne yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara kadar yükseldi. Yaşanan dalgalanmalar sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi. Peki yaşanan bu dalgalanmalar pompaya ne kadar yansıyacak? İşte cevapları...