Türkiye Gazetesi

TBMM'de görüşmeleri devam eden ve "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasını" öngören teklifle, ön ödemeli konut satışlarıyla ilgili önemli düzenlemeler getiriliyor. Buna göre ön ödemeli satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Büyük ölçekli konut projeleri de düşünülerek teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Belediyenin yetkili teknik birimleri, su ve elektrik şirketleri gelip onayladıktan sonra iskân belgesi alınır ve tapuda, o yapının adı ‘mesken’ olur. İnşaat şirketleri mesken satmıyor, ‘kat irtifakı’ diye bilinen, arsa üzerindeki projeyi satıyor. İskân belgesi olmayan yapı için ‘Konut sattım’ denilemez. O yapı usulüne uygun yapılmazsa, oraya yapı kullanma izin belgesi verilemez ve yetkili merciler gerekirse o yapıyı yıkabilir. İskânı alınmamış konutlarda şu anda milyonlarca aile oturuyor. Bunlar şantiye elektriği, suyu kullandığı için çok yüksek faturalar ödüyor. Bu sebeple yeni düzenlemeye ‘Yapı kullanma izin belgesiyle teslim edilmeli’ şartı da eklenmeli” dedi.

1 metrekare konut, 2 asgari ücret! Türkiye genelinde satılık konut ortalama metrekare fiyatı, bir yılda yüzde 120 arttı ve 7.965 TL oldu. Bu rakam, neredeyse iki aylık asgari ücrete yaklaştı.