Türkiye Gazetesi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretiyle birlikte iki ülke arasında yeni dönem başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de nisan ayı içerisinde İsrail'e ziyarette bulunacağı açıklanırken, enerji konusunda iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. İsrail gazı için en ekonomik yolun Türkiye olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, ziyaret sırasında yeni boru hattının da gündeme gelebileceğini söyledi.

EN KISA YOL TÜRKİYE

Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki muhtemel bir boru hattı projesinin gerçekleşmesinin karşılıklı tarafların menfaatinin uyuşmasıyla alakalı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazarlara gidecek en kısa ve ekonomik yol Türkiye'den geçiyor. Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor. Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. Öbür tarafta, Avrupa'ya bundan en az 2-3 kat daha fazla boru hattı çekmek gerekiyordu. Bizim topraklarımızda zaten ulusal iletim sistemimiz var. (İsrail gazının) Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. Ama ileride daha yüksek hacimlerde bir miktarın taşınması gündeme gelirse, belki ilave boru hatları da yapmak gerebilir. Ama ilk etapta oradan gelebilecek bir gazı rahatlıkla hem ülke içerisinde hem yurt dışında taşıyabiliriz. Bir de enerji transferinde gerek gazda gerek elektrikte Swap mekanizmaları var, bunlar da kullanılabilir. Bu, oradan gazı 10 birim alırsınız, illa aynı gazın yurt dışına çıkması gerekmez. Biz başka bir kaynaktan aynı miktarda gazı yurt dışına aktarabiliriz. Bu da mümkün. Bunlar da görüşülebilir. Zaman gösterecek.

SAVAŞ ETKİLEMEDİ

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle enerji arzında herhangi bir risk söz konusu olmadığını vurgulayan Dönmez, Gazprom ile BOTAŞ'ın sık sık görüştüğünü ve mevcut durumun şu an Türkiye'yi etkilemeyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) de herhangi bir gecikme olmadığına da işaret ederek "Şimdi Trakya için böyle bir çalışma yapıyoruz. Belki ileride doğalgazdan, kömürden çıkacaksınız, sıfır emisyonlu bir teknoloji olan nükleer güç santralleri Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Dönmez, doğalgaz destek ödemesi müjdesi de vererek, mart ayının ikinci yarısında 450 lira ile 1.150 lira arasında ödeme yapılacağını bildirdi.

BENZİNE 3-4 TL İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatları 130 doları aşınca benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralarda 112 dolara kadar geriledi. Aynı şekilde 15 lirayı gören dolarda 14, 70'lere kadar geriledi. Bu gerilemeyle birlikte benzin ve motorinde fiyatların pazartesi günü 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor.

Türkiye çözümün adresi Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinde iki hafta geride kalırken, her iki ülkeyle de sıcak ilişkileri bulunan Türkiye, akan kanın durması için sürecin başından bu yana devrede.

Kilitlenen dünyanın anahtarı Türkiye Rusya-Ukrayna krizindeki duruşu, Doğu Akdeniz'deki projeleri, Körfez ile yakınlaşması Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ön plana çıkardı.