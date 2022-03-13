Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde bölgeden kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bölgedeki Ukraynalı vatandaşlar ise çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Milyonlarca Ukraynalı ülkesinden ayrılırken, kalanlar da ülkesini korumak için savaşıyor.

Rusya'ya alınan yaptırım ise Avrupa'yı vurdu. Avrupa ülkelerinin ayçiçek yağı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Ukrayna'daki bu durum, Almanya, İspanya gibi ülkelerde kriz başlangıcına neden oldu.

AVRUPA'DA YAĞ KRİZİ

Ayçicek yağının yüzde 60'lık bir oranını Ukrayna'dan ithal eden İspanya ve Almanya'da kriz çıkmış durumda. Marketlerde yağ rafları boşalırken, halkın talebi karşılanmayacak duruma geldi. İki ülkedeki süpermarketlerde de ayçiçek yağları sınırlı sayıda satılmaya başlandı.

YAĞ STOKLARI TÜKENDİ

Daha öncesinde Rusya'dan alım yapan Almanya ise Rusya'ya karşı aldığı yaptırımlardan sonra un ve yağ fiyatlarında yükselme yaşandı.Almanlar, kriz nedeniyle yükselen fiyatlara karşı alışveriş telaşına düşerek stok yapmaya çalıştı.

Almanya'nın en bilindik marketlerinden birinde müşteri başına en fazla 4 litre yağ alınabileceği söylense de yağ stoğu kalmadı. Açıklama yapan süpermarket zinciri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu durumun sürmeye devam edeceğini açıkladı.

MARKETLER KISITLAMALAR GETİRDİ

İspanya'da da durum Almanya'dakinden farklı seyretmedi. Süpermarket vitrinlerinde, "Ukrayna'daki durum nedeniyle ayçiçek yağı tedariğinde bazı sorunlar var. Bu nedenle alımlar müşteri başına günlük üç adet bir litrelik şişe veya bir adet beş litrelik şişe ile sınırlıdır. Özür dileriz." yazıları yer aldı. Ülkenin en büyük süpermarket zincirinin internet sitesinde yazan alım sınırı, analistler tarafından Ukrayna'daki savaşa bağlanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI FIRLADI

Dünyadaki yağ ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılayan Ukrayna'daki savaş, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oldu. İspanya ve Almanya'daki tedarikçiler, benzin fiyatları nedenyile maaliyette meydana gelecek artışın ürünlere de yansıyacağını ifade ediyor.

Zelenskiy'den çarpıcı Rusya iddiası: İnsanlar artık Rusya’dan kaçacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın politikaları nedeniyle Rusya’daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya’dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir" dedi.

Almanya'dan Rusya kararı: 9 ay sonra bitireceğiz Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası birçok ülke tarafından ekonomik yaptırıma maruz kalan Rusya için Almanya'dan da yeni bir hamle geliyor. Bakan Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri çevrim içi yapılıyor Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerden daha önce sonuç alınamadı. İki ülke arasında görüşmelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi.