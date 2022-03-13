Türkiye Gazetesi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Philip Morris marka sigaralarına 2 TL'lik zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklama ile kafalarda hangi sigara ne kadar oldu soruları oluştu. Peki, yeni zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zammı geldi, hangi sigara kaç TL? İşte cevapları...

HANGİ SİGARA NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarına zam geldiği haberinin duyurulması ile birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte Philip Morris grubuna ait zamlı sigara fiyatları...

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI 23.5 TL OLDU

Sigara fiyatlarında yüzde 8'e varan bir artış yaşanacağı belirtilirken, en düşük sigara fiyatı 23.5 lira oldu.Peki, yeni zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

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