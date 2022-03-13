Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatları 130 doları aşınca benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralar 112 dolara kadar geriledi. Yaşanan bu düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında büyük indirim beklentisi oluştu. Aynı şekilde 15 TL seviyelerinde olan dolarda 14, 70'lere kadar gerilemiş durumda. Bu gerilemeyle birlikte benzin ve motorinde fiyatların pazartesi günü 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU

Brent petroldeki her yükseliş pompaya yansıtılırken şuan kritik seviyesinden 112 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları, indirim beklentisi oluştu. Peki benzin ve motorinde inidirim olucak mı? Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

BENZİNE 4 TL İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatları 130 doları aşınca benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralarda 112 dolara kadar geriledi. Aynı şekilde 15 lirayı gören dolarda 14, 70'lere kadar geriledi. Bu gerilemeyle birlikte benzin ve motorinde fiyatların pazartesi günü 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor.

BENZİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'i hedef alarak, piyasayı manipüle ettiklerini söyledi. Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar çıkmıştı. Brent petroldeki bu artış benzin ve motorin başta olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmuştu. İki ülke arasında yapılan müzakerelerle birlikte brent petrol tekrar 110 doların altına kadar indi. Brent petroldeki düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Alınan son bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren indirim gelebilir.

Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorinin güncel litre fiyatı Akaryakıt fiyatları Brent petroldeki yükselişle artmaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber üst üste rekor kıran Brent petrol, küresel piyasaları altüst etmiş durumda. Bunun yanında Rusya'ya yönelik yaptırımlar fiyatlardaki tetiklenmeyi adeta arttırdı. Yaşananlardan sonra iç piyasada benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi. Peki şuan benzinin fiyatı ne? Akaryakata indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol düşüyor fakat benzini dolar tutuyor Ham petrol fiyatının son günlerde düşmesine rağmen, akaryakıtta beklenen indirimler gelmiyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 110 doların da altına geriledi. Ancak doların 15 TL'ye yaklaşması, pompadaki indirimlerin de önüne geçti.