Türkiye Gazetesi

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 14-18 Mart 2022'de ABD'ye gidecek. Heyet, Washington ve New York'ta, ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye-ABD ilişkileri, ekonomik iş birliğinde yeni ufuklar ve potansiyel ekonomik iş birliği alanlarının görüşüleceği ziyaret programına; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve iş insanları katılacak. Program çerçevesinde transatlantik ihracatında Türkiye'nin rolünün artırılmasına yönelik çalıştaylar da düzenlenecek. Dört gün sürecek programın, ilişkilere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

'ABD, Rusya’ya ekonomik bir savaş yürütüyor' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji piyasalarındaki durumun oldukça çalkantılı olduğuna değinerek son gelişmelerle ilgili konuştu. Peskov açıklamalarında ABD'nin Rusya’ya ekonomik bir savaş yürüttüğünü de dile getirdi.