Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna savaşıyla brent petrol fiyatı tırmanışa geçerek 130 dolar seviyelerine ulaşmıştı. Brent petrolün düşüşe geçmesiyle benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzinde hem de motorinde indirim bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar indirim yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim olacak mı? İşte benzin ve motorine gelecek indirim tutarları.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Rusya Ukrayna krizinin diplomasi yoluyla çözülmesi için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri brent petrolün 130 dolar seviyesinden 112 dolara kadar çekilmesini sağladı. Yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Brent petrolün yükselmesiyle benzin ve motorine üst üste zamlar yapılmıştı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTINA İNECEK

Yapılacak olan indirimler ile motorin fiyatları 20 TL’nin altına inecek. Benzinin litre fiyatının da 19 TL seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği ifade edildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş göründü! 4 TL indirim geliyor... Brent petrol fiyatlarının savaşla birlikte 130 doları aşması benzin ve motorin fiyatlarını uçuşa geçirmişti. Özellikle savaşla birlikte hızlı bir yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, brent petrolün düşüşüyle indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzin-Motorin-Mazot-LPG) indirim mi yapıldı, yeni fiyatlar kaç TL? Benzine ne kadar indirim var? soruları gündeme gelmeye başladı. Şu sıralar 112 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatları ve doların 14'lere kadar gerilemesi indirim iddialarını güçlendirdi. Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarının 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte son durum...

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar çıkmıştı. Brent petroldeki bu artış benzin ve motorin başta olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmuştu. İki ülke arasında yapılan müzakerelerle birlikte brent petrol tekrar 110 doların altına kadar indi. Brent petroldeki düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Alınan son bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren indirim gelebilir.

Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorinin güncel litre fiyatı Akaryakıt fiyatları Brent petroldeki yükselişle artmaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber üst üste rekor kıran Brent petrol, küresel piyasaları altüst etmiş durumda. Bunun yanında Rusya'ya yönelik yaptırımlar fiyatlardaki tetiklenmeyi adeta arttırdı. Yaşananlardan sonra iç piyasada benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi. Peki şuan benzinin fiyatı ne? Akaryakata indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...