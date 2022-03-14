Türkiye Gazetesi

Petrol ve gaz arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye, birçok ilde arama çalışmalarına devam ediyor. Aralık ayında Mersin, Hakkari, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan sahalar için iki şirkete petrol arama ruhsatı verilmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bu çalışmalar doğrultusunda yeni bir adım daha attı.

MERSİN'DE 6 SAHA İÇİN ARAMA RUHSATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Mersin'in kara suları içinde bulunan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO'ya Mersin'in kara suları içinde bulunan ve yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen 6 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO'dan müjdeli haber: Mardin'de petrol bulduk Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini duyurdu.