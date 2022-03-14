Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatları tarihini en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Küresel piyasalardaki bu artış benzin ve mazotta üst üste zamların gelmesine neden olmuştu. Gelen zamlar üzerine EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde oluşturduğu baskının önüne geçmek ve sektör sorunlarını dinlemek üzere Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Petrol Sanayi Derneği (Petder), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER), Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) yöneticilerini toplantıya çağırdı. Kritik toplantı 16 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULUCAK

Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan toplantıda, her bir sektör temsilcileri kendi alanlarıyla ilgili sunumlar yapacak. Toplantıda artan fiyatlar sebebiyle iş hacimleri azalan akaryakıt bayileri için çözüm önerileri ve fiyatlar üzerindeki baskıyı gidermek için neler yapılabileceği konuşulacak.

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt bayilerinin toplantıda gündeme getireceği öneriler şu şekilde;

NAKİT VE KREDİ KARTINA AYRI FİYAT

Kredi kartından alınan ödemelerde kesilen komisyondan rahatsız olan akaryakıt bayileri, , nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini sunacakları öğrenildi. Akaryakıt bayileri, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü masaya taşıyacak. Bayi karlarının dağıtımcılarla yarı yarıya paylaşıldığına dikkat çeken bayi temsilcileri, kredi kartı komisyonlarının da dağıtıcılarla eşit şekilde paylaşılmasını talep edecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) akaryakıt satışına yönelik özel düzenleme yapmasını isteyen akaryakıtçılar, bankaların akaryakıt satışlarına yönelik farklı bir komisyon tarifesi getirebileceği belirtildi.

MESAFEYE GÖRE YENİ TARİFE

Masaya taşınacak bir diğer konu ise akaryakıtta nakliye ücretlerinin kar paylarının dışından hesaplanması, nakliye fiyatlarının il, ilçe ve bölge bazında mesafeye göre belirlenmesi olacak. Dağıtım şirketlerinin toptancılara yaptığı indirimin fiyat hesabına dahil edilmesiyle de indirimin akaryakıt bayilerine yansıtılması, bu şekilde hem tüketicinin daha ucuza yakıt alabileceği, hem de bayilerin yükünün hafifletilebileceği ifade ediliyor. Dağıtım şirketlerinin yaptığı akaryakıt indirimlerinin bayilere kesinti olarak yansıtılmamasının da talepler arasında olabileceği belirtildi.

EPDK YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Toplantıda konuşulan fikirlerin, EPDK yönetimi tarafından tartışılması ve bir önerinin ortaya çıkması bekleniyor. EPDK’dan konuyla ilgili bir karar alınması halinde de akaryakıt satışında önümüzdeki döneme ait yol haritası belirlenmiş olacak. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle rekor oranlarda artan ham petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin de önümüzdeki döneme yönelik planlamalarda dikkate alınması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Petrol fiyatlarında tüm dünyayı etkisi altına alan sert dalgalanmanın ardından yeni hafta aşağı yönlü başladı. Brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti. Fiyatlarda Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesi etkisini gösterdi.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Brent petrol fiyatları fırlamıştı. Tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşan brent petrol 130 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle benzin ve motorine üst üste zamlar yapılmıştı. İki ülke arasında yapılan müzakereler ile brent petrol 110 dolara kadar düştü. Peki benzin ve motorinde indirim yapılacak mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Alınan son bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorinin 20 TL'nin, benzinin de 19 TL'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş göründü! 4 TL indirim geliyor... Brent petrol fiyatlarının savaşla birlikte 130 doları aşması benzin ve motorin fiyatlarını uçuşa geçirmişti. Özellikle savaşla birlikte hızlı bir yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, brent petrolün düşüşüyle indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzin-Motorin-Mazot-LPG) indirim mi yapıldı, yeni fiyatlar kaç TL? Benzine ne kadar indirim var? soruları gündeme gelmeye başladı. Şu sıralar 112 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatları ve doların 14'lere kadar gerilemesi indirim iddialarını güçlendirdi. Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarının 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte son durum...

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar çıkmıştı. Brent petroldeki bu artış benzin ve motorin başta olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmuştu. İki ülke arasında yapılan müzakerelerle birlikte brent petrol tekrar 110 doların altına kadar indi. Brent petroldeki düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Alınan son bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren indirim gelebilir.