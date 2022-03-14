Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş petrol fiyatlarını vurmuş durumda. Brent petrol fiyatlarının 130 dolara kadar yükselmesi küresel piyasalarda krizi tetikledi. Ülkemizde bu yükselişten etkilenirken akaryakıt fiyatları, 22 lirayı geçmiş durumda. Son atılan adımlar ile brent petrolde düşüş yaşanmıştı. Yaşanan düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre, 15 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Peki, benzin fiyatları ne kadar, 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, ne zaman düşecek? Ne kadar indirim gelecek? İşte indiriminin detayları...

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatları 130 dolara kadar dayanmıştı. Artan fiyatlarla 8 Mart günü benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Böylelikle benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya; motorinin litresi ise İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya yükselmişti. Yaşanan son gelişmelerle 110 dolara kadar gerileyen brent petrol fiyatları piyasalarda indirim beklentisi oluşturdu.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Şuanda merak konusu olan güncel benzin fiyatları ise şöyle; Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 20.44 liradan, İzmir'de 20.46'dan İstanbul'da ise 20,35 lira civarından işlem görüyor.

Motorin fiyatları ise, Ankara'da 22,90 liradan, İstanbul'da 22,82 liradan, İzmir'de ise 22,90'dan işlem görüyor.

İNDİRİMLİ BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Gelecek indirimle beraber motorinin fiyatı yaklaşık 20 lira 44 kuruş olacak. Ankara'da ortalama 22 lira 90 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 20 lira 52 kuruş olacak. Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 90 kuruştan 20 lira 52 kuruşa inecek. Benzinin litre fiyatının da 19 lira seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK’da kritik akaryakıt zirvesi! Benzin ve motorine yeni tarife geliyor Benzin ve motorindeki fiyat artışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu harekete geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcileriyle 16 Mart Çarşamba günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik öneriler tartışılacağı ifade edildi.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Brent petrol fiyatları fırlamıştı. Tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşan brent petrol 130 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle benzin ve motorine üst üste zamlar yapılmıştı. İki ülke arasında yapılan müzakereler ile brent petrol 110 dolara kadar düştü. Peki benzin ve motorinde indirim yapılacak mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Alınan son bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorinin 20 TL'nin, benzinin de 19 TL'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş göründü! 4 TL indirim geliyor... Brent petrol fiyatlarının savaşla birlikte 130 doları aşması benzin ve motorin fiyatlarını uçuşa geçirmişti. Özellikle savaşla birlikte hızlı bir yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, brent petrolün düşüşüyle indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzin-Motorin-Mazot-LPG) indirim mi yapıldı, yeni fiyatlar kaç TL? Benzine ne kadar indirim var? soruları gündeme gelmeye başladı. Şu sıralar 112 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatları ve doların 14'lere kadar gerilemesi indirim iddialarını güçlendirdi. Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarının 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte son durum...