Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimde. Piyasaları etkileyen savaş, altın ve dolarda da dalgalanmalara neden olurken, bu hafta gözler FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Kritik kararlar öncesi piyasadaki sert düşüşlere ve yükselişlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem faiz kararlarına, hem altın fiyatlarındaki dalgalanmalara hem de yatırımcılar için kritik önerilere değindi.

ALTIN 19 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

2020 yılında 2070 seviyesine kadar yükselen ONS altının tekrar savaş senaryosu ile birlikte 19 ayın zirvesini gördüğünü belirten İslam Memiş, "Ama burada hızlı agresif yükselişler olduğu için ve görüşmeler trafiği (Ukrayna-Rusya müzakereleri) de devam ettiği için burada teknik olarak mutlaka bir düzeltme yapması gerekiyordu ve onun karşısındaki enstrümanlara baktığımız zaman, özellikle euro/dolar paritesi-sterlin/dolar paritesi gibi, burada fırsatlar oluşmuştu. Halbuki emtia fiyatları hep beraber yükseldiği zaman yani petrol fiyatları, altın, gümüş, bakır, nikel gibi bütün değerli madenler değer kazandığı için vatandaşlar bu taraftaki çok değer kaybetmiş enstrümanları kaçırıyordu yani yüksekten bir fiyatlama var karşımızda hem ons bazında hem gram bazında" değerlendirmesinde bulundu.

"SOĞUKKANLILIKLA BEKLEMEK GEREKİYOR"

Daha önceki yatırım tavsiyelerine değinen Memiş, "Elinize yüksekten döviz almış olabilirsiniz, emtia almış olabilirsiniz. Bu sert bir şekilde gerileyen, dip seviyeleri test eden paritelerle işlem yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşündüm ve bunu tavsiye etmiştim. Bunun beraberinde sürekli yükseliş trendinde olan bir enstrümanın arkasından bakmak, yüksekten maliyet yapmak yerine sonuçta bu görüşme trafiği devam ediyor. Bence soğukkanlılıkla biraz daha beklerseniz daha ucuz maliyetlerle alım yapabilirsiniz" dedi.

UZUN VADELİ YATIRIMCILARA TAVSİYE

Düşüşleri beklediğini söyleyen Memiş, "Biraz daha soğukkanlı olmak gerekiyor. Ben daha önce 900 lira seviyesi üzerinde gram altının yüksek maliyetli olduğunu, ONS altının 1900 dolar seviyesinde yüksek maliyetli olduğunu hem yayınlarda hem sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Bugün saat 11.30'da başlayan görüşmelerden sonra bakalım hangi tür açıklamalar gelecek. Petrol fiyatlarında yüzde 5'ten fazla bir düşüş var bu da piyasaları sonuçta pozitif yönde etkileyecek. Önümüzdeki günlerde bakalım fiyatlardaki bu düşüş trendi böyle devam ederse tekrar FED'e odaklanacağız, beraberinde Türkiye Cuhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) odaklanacağız. Bu şekilde uzun vadeli yatırımcılar da alımlarını bu şekilde değerlendirebilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş 'yeni rekorlar gelebilir' dedi, yatırımcıları uyardı Önümüzdeki aylarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gıda fiyatlarında yukarı yönlü hamlelerin olabileceği söyleyen İslam Memiş, hem savaş hem de enflasyon nedeniyle gram altında yeni rekorların gelebileceğini belirterek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

TCMB'nin faiz kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, şu andaki jeopolitik riskleri ve yüksek enflasyonu göz önünde bulundurarak TCMB'den belki önümüzdeki aylarda bir yükseltme kararı gelebileceğini belirtti. Memiş, "Bu öngörümü hala devam ettiriyorum. Bu ay olmasa dahi önümüzdeki aylarda tekrar bir faiz artırımı olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Mart ayında pas geçebilir, ama önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerin devam etmesi ile birlikte böyle bir hamle gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum" dedi.

"FED'in faiz artırımı gerçekleşirse dijital paralarda kayıp yaşanır mı?" sorusuna cevap veren Memiş, "Ben düşünmüyorum. Özellikle 44 bin - 45 bin aralığında bir yükseliş hatta 50 bin seviyesine kadar bir yükseliş trendi öngörüyorum çünkü FED istediğini aldı. Ayrıca dünyanın gündemi şu anda Rusya-Ukrayna çatışması. Oradan gelen haber akışları FED ve TCMB'den daha çok önemsenir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediğini belirten Memiş, "Küresel piyasaları olumlu yönde etkileyecek bir haber bekliyorum. Ayrıca dolar kurundaki agresif yükselişlerle alakalı belki hükümet tarafından yine sürpriz bir olumlu yönde hamle gelebilir. Bu tür durumlarda vatandaşların biraz daha soğukkanlı olması, olayları takip etmesi kısa vade için mümkün olabilir" dedi.

YATIRIMCILARA ÖNERİ: NE ALTIN NE DE DOLAR!

Gümüşün sessiz bir şekilde yükselişini sürdürdüğünü belirten Memiş, yatırımcılara 'gümüş tarafından gelebilecek düşüş trendini bence bir fırsata çevirmeliler' önerisinde buludu.

"Geçtiğimiz günlerde 3 enstrüman saydım; altın, gümüş ve dolar. En fazla değer kazanan yüzde 12,5 civarında gümüş oldu, altın ise üzde 10 civarında değer kazandı. Gümüş, altını tahtından eden ve ondan daha fazla kazandıran oldu. Ama bunun yanında yatırımcısına şu tavsiyede bulunuyorum, '12 lira üzerinden almam, 26 dolar ve üzeri seviyesinde almam, biraz daha beklemeyi tercih ederim'" dedi.

"Benim nazarımda gümüşün performansının altından daha iyi bir seviyede olmasını bekliyorum" diyen Memiş, "Gümüş farkındalığı olmayan yatırımcılar da gümüş tarafından gelebilecek bu düşüş trendini bence bir fırsata çevirmeli. Sürekli dolar diyorlar, halbuki doların getirisine baktığımızda bir altın kadar, bir gümüş kadar yatırım getirisi olmadığını da hep beraber görmüş olduk bu yılın ilk çeyreğinde" ifadelerini kullandı.

Gram altına yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve altın alacakları uyardı! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle artan enflasyonist kaygılar piyasaları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Belirsizliğin hakim olduğu piyasada gözler FED ve TCMB faiz kararına çevrildi. Altın ve dolar piyasalarında önemli bir etkiye sahip olan karar öncesi “Gram altın ve dolar fiyatı düşecek mi yükselecek mi?” sorusunu araştıran vatandaşlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirtti ve uyarıda bulundu...