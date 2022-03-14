Türkiye Gazetesi

EPDK, akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili yeni kararını açıkladı. Söz konusu açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun, 14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7, 1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından "Acil Durum Eylem Planı" uygulamaya konulmuş olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 02/03/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kararı kapsamında 10/03/2022 tarihli ve 10837 sayılı Kurul Kararı ile Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun,

14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7

1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6

oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir."

EPDK’da kritik akaryakıt zirvesi! Benzin ve motorine yeni tarife geliyor Benzin ve motorindeki fiyat artışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu harekete geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcileriyle 16 Mart Çarşamba günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik öneriler tartışılacağı ifade edildi.

Akaryakıta yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi devreye alacak Artan maliyetlere rağmen kar marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarına yönelik yeni düzenleme geliyor. Devreye alınacak sistemle birlikte Taşıt Tanıma Sistemi'ndeki (TTS) komisyoncular aradan çıkacak, bayi sistemdeki zararını benzin fiyatına yansıtmayacak.

EPDK, enerjide yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı enerjide yeni tarife uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağını duyurdu.