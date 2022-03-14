Türkiye Gazetesi

Gazetemiz ekonomi editörü Ömer Faruk Bingöl, Amerikan Merkez Bankası Fed ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararlarının piyasaları nasıl etkileyeceğini yorumladı. Bingöl, Brent Petrol ile doların önlenemez yükselişini son iki yıldan örnekle gözler önüne serdi.

"YÜZYILIN KRİZİNİ VE DEĞİŞİMLERİNİ YAŞIYORUZ"

Ömer Faruk Bingöl petrol fiyatlarında yaşanan değişimleri, "Neredeyse yüzyılın krizini ve değişimlerini yaşıyoruz. Önce pandemi, ardından kuraklık kıtlık korkuları ardından Merkez bankalarının para politikalarıyla yükselen enflasyon ve hesapta hiç olmayan bir savaş durumuyla karşı karşıya kaldık. Geldiğimiz noktada brent petrolün varil fiyatı bu sabah itibariyle 110 doların bir altında, bir üstünde, dolar ise 14 lira 80 kuruş, 15 liraya yakın seviyelerde seyrediyor. Bugün bir hesap yapacak olursak 15 lira dolar kurunu 110 liralık bir brent petrol fiyatıyla çarpacak olursak, karşımıza neredeyse 600 liraya yakın para çıkıyor bir varil petrol için. 200 lira nerede, 1600 lira nerede. Hatta 105 liradan hesap yaparsak neredeyse yine bire 15, bire 16'lik bir kazanç söz konusu TL bazında brent petrolde geride bıraktığımız 2 yılda. İşte bugün 20 lirayı aşan akaryakıt fiyatlarını sorgularken bu tabloya özellikle dikkat çekmek istedim. Bandı 9 yıl geriye saralım, çünkü o zaman brent petrol varil fiyatları yine 110-115 dolar bandındaydı, ama bizim içeride akaryakıta ödediğimiz litre fiyatı 4-5 lira ortalamasınd aseyrediyordu 2014 yılında. Tabi orda dolar faktörü vardı, dolar-TL paritesi 2-2,5 aarsında gidip geliyordu. Aradan geçen neredeyse 8-9 yıllık süreçte, dolarda değişen artış, pompa da yaşanan yükseliş oalrak karşımıza çıkmış durumda." şeklinde anlattı.

Bingöl, "Fed ile Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Dolar ve Altını Nasıl Etkiler? İhtimaller Neler? sorularını sizler için cevapladı...

Son dakika: Fed'den faiz açıklaması Fed Başkanı Jerome Powell'dan son dakika faiz açıklaması geldi. Fed Başkanı yüksek enflasyonla mücadele için Mart ayı içinde faiz oranlarını artırma planları olduğunu açıkladı. Ancak dünyadaki siyasi gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının politikalarından dolayı ekonomik gelişmelerin görünümü 'son derece belirsiz' olarak değerlendirildi.

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu.