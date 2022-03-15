Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile devam eden savaş sonrası ağır yaptırımlar dolayısıyla zor bir dönem geçiren Rusya, bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldı. Söz konusu karara göre; Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

YASAĞIN BİTECEĞİ TARİH AÇIKLANDI

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Rusya'da 200'den fazla ürüne ihracat yasağı Rusya Federasyonu hükümeti, 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasakladı.

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