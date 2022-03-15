Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Yıllık 25 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) Başkan Adayı Tayfun Koçak "Rusya'nın kimya ihracatında 14. sırada yer alıyor. Rusya'ya ihracatımız devam ediyor. Şu an BM'nin Rusya'ya yönelik bir kararı yok. Eğer olumsuz bir karar çıkmaz ise ihracatımız sorun yaşanmasını beklemiyoruz. Ancak SWIFT sebebiyle ödemeler konusunda sıkıntılar var. Yerel para birimleriyle ticaret yaparsak bunun da üstesinden geliriz" dedi.

Ukrayna tarafından ise ihracatın tamamen durduğunu dile getiren Koçak "Şu an Ukrayna ile yok denecek kadar az ticaretimiz var. Ukrayna'yı kaybedilmiş bir pazar olarak görüyoruz. Eğer barış olursa her şey düzelir. Umarım savaş kısa sürede biter" diye konuştu.

KİMYA İSTİHBARAT MERKEZİ

Tayfun Koçak, 7 nisanda yapılacak seçimler öncesinde projelerini de açıkladı. Koçak, projelerini şöyle sıraladı:

"İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Şili, İngiltere, Güney Afrika, Kenya, Birleşik Arap Emîrlikleri, Vietnam, Hong Kong ve Endonezya’da, sonrasında da üyelerimizle birlikte belirleyeceğimiz ilave ülkelerde, sadece kimya sektörü çalışmalarına yönelik ofisler açıyoruz. Diğer yandan son yıllarda önemi artan B2B organizasyonlarını her bir sektörümüz için uygulamaya alacak ve yıl içerisinde her sektörümüz için artan sayıda organizasyon gerçekleştireceğiz. Bütün organizasyonlarımızda ön finansman sağlayarak üyelerimizin devlet desteklerinden peşin olarak faydalanmalarını sağlayacak, belirli pazarlar için özel ilave teşvikler uygulayacağız. Bize göre kimya sektörümüzün genelini ve boya, ambalaj, inşaat malzemeleri, plastik, kozmetik, medikal gibi diğer tüm alt sektörlerimizi yılda bir veya en fazla iki yurt dışı fuar ve yurt dışı heyetle tanıtmak yetmez. Bu sebeple 360 derecek pazarlamaya geçiyoruz. Stratejimizi ve hedef pazarlarımızı birlikte belirledikten sonra fuarlar ve yurt dışı heyetlerini çok daha nitelikli hâle getireceğiz. 'İhracatçı İlişki Yönetim Platformu', e-İhracat departmanı ve 'Kimya İstihbarat Merkezi' gibi projeler ile Türk Kimya sektörümüzü tüm dünyaya tanıtacağız."

'Kimya sektörü salgını başarıyla yönetti' Akkim Kimya’nın kurumsal dergisinde yazı kaleme alan Genel Müdür Onur Kipri, güçlü ve dinamik yapısıyla kimya sektörünün salgın sürecini başarıyla yönettiğini ifade etti.