Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşına dair endişeler ve artan enflasyonist baskılarla birlikte oynaklık devam ediyor. Yeni haftada gözler, savaş bölgesiyle birlikte merkez bankalarının faiz kararlarına da çevrildi.

KASIM 2018'DEN BU YANA İLK

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirtiyor. Özellikle FED'in, Kasım 2018'den bu yana yarın ilk defa faiz artışına gitmesi bekleniyor. Yatırımcılar, faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair verilecek mesajların kritik olacağını söyledi.

Öte yandan yurt içinde de yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı bulunuyor. Yeni haftaya dolar 14,80'in üzerinde başlarken, artan riskler ve enflasyonist baskılar karşısında TCMB'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor.

"DAHA FAZLA GERİLEME GÖRÜLEBİLİR"

Bu arada emtia fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme umudu ve kâr satışlarının etkisiyle rekor seviyelerden düşüşe geçti. Buğday, 13,60 dolarla gördüğü tarihi zirvenin ardından yüzde 10 'a yakın geriledi. Aynı şekilde petrol de 130 dolardan yüzde 15 civarında gerileyerek, 110 dolara yakın seviyelere çekildi. Uzmanlar "Savaşta anlaşmaya yönelik açıklamalar gelmesi, fiyatlarda geri çekilmeye yol açtı. Bu yönde eylemler devam ederse, emtia fiyatlarında daha fazla gerileme görülebilir" görüşünü dile getiriyor.

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