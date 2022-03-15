Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 5 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanlar bulunuyor. Bu kapsamda hükümet tarafından birtakım düzenleme getirecek.

16 MART'TA YENİ ADIM ATILACAK

EYT'lilerin sorunlarını çözmek için düğmeye basan hükümet, 16 Mart'ta yeni bir adım atacak. Masada yaklaşık 520 bine ulaşan sözleşmeli personelin sorunlarına çözüm ve EYT'lilerin talepleri bulunuyor.

"2022 YILINDA HALLEDECEĞİZ"

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde Eyt'liler sorununu halledeceğiz" demişti.

İŞTE EYT'LİLERLE İLGİLİ 5 FORMÜL

3 bin 600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek bulunuyor.

Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesi emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor.

Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir.

Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir.

5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir.

EYT için yeni formül masada Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül masada. AK Parti grubu emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yaparken, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışıyor.

EYT'liye maaş hesabı: 2022 EYT düzenlemesinde öne çıkan tarih belli oldu Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların mağduriyetinin çözülmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda; EYT'liler tarafından merakla beklenen düzenleme ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Sorumlu komisyon öncelikle EYT'nin kapsamını tespit edip, ardından da hesaplamayı belirleyeceği öğrenildi. İşte EYT'ye dair merak edilenler ve öngörülen tarih...

EYT masaya geliyor Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu karara bağlandıktan sonra EYT'li kardeşlerimizin durumunu masaya yatıracağız" dedi.