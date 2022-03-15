Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 20. gününde devam ederken, Türk ihracatçılarının savaş zararı da büyüyor.

Ayakkabı sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Rusya ve Ukrayna'ya savaş nedeniyle ihracat yapılamıyor. Yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan da art arda iptal ve erteleme haberleri geliyor.

MİLYONLARCA AYAKKABI ELDE KALDI

Savaşın başlamasıyla her biri 25-30 dolar değerindeki milyonlarca çift ayakkabı üretici ile ihracatçının elinde kaldı.

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Başkanı Hüseyin Çetin, "Özellikle Rusya Ukrayna savaşından kaynaklı olarak ödemesi gelmeyen ayakkabı, 100 miylon dolar civarında bir rakama tekabül ediyor" dedi.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı geçen yıl ilk kez 1 milyar dolar barajını aşmıştı. Sektör 2022'de savaş nedeniyle bu rakamın yakalanamayabileceğini söylüyor.

İÇ PİYASAYA SÜRÜLECEK

Öte yandan elde kalan ayakkabılar için geliştirilen formül ise iç piyasa sürülmesi. Şu an e-ticaret siteleri ile ayakkabı satışı için görüşmeler yapılıyor.

Rusya'da 200'den fazla ürüne ihracat yasağı Rusya Federasyonu hükümeti, 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasakladı.

Rusya'dan ihracata kısıtlama! Rusya bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak yasakladığını açıkladı.

Gıda ihracatı başka ülkelere Tarım ve Ormanı Bekir Pakdemirli, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından sebze ve meyve ticaretinin nasıl etkileneceği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Alternatif pazarlar öne çıkıyor: İhracatımız zarar görmeyecek Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla gözler alternatif pazarlara çevrildi. İş adamları rotayı İsrail ve Afrika’ya yöneltirken, gıda ithalatında ise Kanada, Meksika ve Avustralya gibi ülkeler öne çıkıyor