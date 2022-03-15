Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatının düşmesiyle indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen haber geçtiğimiz gece yarısı geldi. Brent petroldeki sert düşüş pompaya da yansıdı. Bazı akaryakıt firmalarının internet sitelerinde 2,38 TL indirim yapıldığı görüldü. Gelen indirimlerle kafalarda "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 15 Mart alış satış tablosu ne kadar?” soruları oluştu. İşte gelen son indirimlerle 15 Mart güncel mazot ve benzin fiyatları...

MOTORİNE 2,38 TL İNDİRİM YAPILDI

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanmıştı. Brent petroldeki bu yükseliş benzin ve motorin fiyatlarına da yansımıştı. İki ülke arasında atılan diplomasi adımları petrol fiyatlarını tekrardan düşüşe geçirmişti. Düşüşle birlikte piyasalarda indirim beklentisi oluşmuştu. Peki benzin ve motorinde indirim oldu mu? Gelen haberlere göre bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞMUŞTU

130 dolara kadar tırmanan brent petrol fiyatları bugün 110 dolara kadar geriledi. Son 13.5 yılın zirvesini gören brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM OLDU MU?

Üst üste gelen zamların ardından brent petroldeki düşüşle akaryakıt ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Benzin indiriminin bu gece yarısından itibaren gerçekleşmesi öngörülüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 20.44 liradan, İzmir'de 20.46'dan İstanbul'da ise 20,35 lira civarından işlem görüyor. Motorin fiyatları ise, Ankara'da 22,90 liradan, İstanbul'da 22,82 liradan, İzmir'de ise 22,90'dan işlem görüyor.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere 16 Mart'ta sektör temsilcileriyle toplanacak.

Çarşamba günü gerçekleşecek ve sorunlar ile çözüm önerilerinin konuşulacağı toplantıda, her bir sektör temsilcisi kendi faaliyet alanlarıyla ilgili sunumlar yapacak. Toplantıda artan fiyatlar sebebiyle iş hacimleri azalan akaryakıt bayileri için çözüm önerileri ve fiyatlar üzerindeki baskıyı gidermek için neler yapılabileceği konuşulacak.

Motorine beklenen indirim geldi! EPGİS gizlice duyurdu: Benzine indirim geldi mi? Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları brent petrolün çekilmesine neden oldu. Özellikle Ukrayna halkının ülkelerini terk etmesi ve iki ülke arasında anlaşma sinyalleri ile brent petrol 100 dolara kadar çekildi. Brent petroldeki bu düşüşle piyasalarda indirim beklentisi oluşmuştu. İndirim beklentilerine cevap geldi. . Buna göre 15 Mart itibarıyla motorin fiyatı için 2,38 TL indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS bu kez açıklama yapmadı.

Son dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 16 Mart 2022’den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litresinde büyük fark edecek! Benzin ve motorine kaç TL indirim yapılacak? 14 Mart güncel fiyatlar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, brent petrolü vurdu. Brent petrolün varil fiyatı savaşla birlikte 130 dolara kadar tırmandı. İki taraf arasında atılan diplomasi adımları brent petrol fiyatının tekrardan gerilemesine neden oldu. 110 dolara kadar gerileyen brent petrol, akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Müjdeli haber ise geldi. 14 Mart Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak indirim tutarı belli oldu. Peki, 14 Mart mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek? İşte cevapları…