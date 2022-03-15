Türkiye Gazetesi

Yaşanan son gelişmeler ile gram altın 15 Mart 2022 salı günü 920 lira seviyesine kadar düştü. Altındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Fiyatlara baktığımız zaman ise çeyrek altın 1.503, yarım altın 3.006, tam altın fiyatları ise 5.994 liradan işlem görüyor. Peki altında düşüş devam edecek mi? Gram altın alınır mı? Altın fiyatlarında son durum ne? Dolar kuru artacak mı? Para ve altın uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için kritik önerilerde bulundu. İşte İslam Memiş’ten altın tavsiyeleri…

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altındaki düşüşü Fed’in kritik kararından önce beklenti satın alımlarına bağlayan İslam Memiş, “Altın fiyatları ve gümüşte düşüş devam ediyor. Ben bu düşüşleri FED öncesi beklenti satın alımlarına bağlıyorum. FED 50 mi 25 baz puan mı faiz atıracak soruları var kafalarda. Benim öngörüm FED beklediğini aldı. 25 baz puanlık bir faiz artımını yapabilir. 25 puanlık faiz artırımı yaparsa piyasalarda bir değişiklik olmaz çünkü beklenti satın alındı. Eğer 50 baz puanlık faiz artırımı yaparsa dolar endeksi 100 seviyesinin üstüne kadar yükselir. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değer artışı gösterir.” dedi.

Altın fiyatlarının artan enflasyon ile yükseleceğini belirten İslam Memiş, “Enflasyon fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu da altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarının sevdiği ortamı oluşturduğu için orta ve uzun vadedede altın ve gümüşün değerinin artacağını bize gösteriyor. 3 haftadır altın ve gümüş için şu öngörüde bulundum. Ben 900 lira seviyesinin üstünden gram altın almam, 12 lira seviyesinin üstünden gümüş almam. Ons altını 1990 dolar seviyesinin üstünden almam. Buralar yüksek.” ifadelerini kullandı.

ALTINDA ALIM FIRSATI!

Altın alımlarında fırsat doğduğunu ve altının gram fiyatının 1450 liraya kadar düşeceğini söyleyen Memiş, “Sabırla bekleyen yatırımcısının alım için daha alt seviyelerde fırsat bulacağı öngörüm vardı. Altın ve gümüşte bugünkü fiyatlara baktığımızda yatırımcılar alım için daha iyi bir fırsat yakalamış oldu. Yüksekten alanlar korku ve panikle alım yaptığı için bir zarar oluştu. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bir zararları olmayacak. Çünkü ons altında öngördüğüm senelik 2150 dolar seviyesi, gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyesi, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesi altının gram fiyatında 1450 lira seviyesi öngörümde bir değişiklik yok. Buralar orta ve uzun vadede test edilecek rakamlar.” açıklamasında bulundu.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE

İslam Memiş gram altındaki en düşük seviyeyi açıkladı. Yatırımcıların sabırla beklemeleri gerektiğini belirten Memiş, “Petrol, gram altın, ons altın ve yer yer dolarda düşüşler vardı. Daha önce yatırımcıları yüksek fiyatlardan alım yapmamaları konusunda sık sık uyardık. Beklediğimiz düşüş trendi başladı. Ons altında tekrar 1.900 dolar seviyesine sarkma olabilir. Gram altında 858-880 TL aralığında düşüş bekliyorum. Bunun nedeni Ukrayna Rusya arasındaki görüşmeler ve Fed’in olası faiz kararı. Fed faiz artırım sürecine girecek, bu da kısa vadede altın fiyatlarını baskılayabilir.” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki gerginliğin devam etmesinden dolayı sürecin kademeli alımlar için değerlendirilmesini öneren Memiş, “Ancak düşüşler uzun vadede kalıcı olamayacaktır. Altın fiyatları uzun vadede yükseliş trendini yine sürdürecektir” dedi.

DOLAR ŞUAN ALINIR MI?

Dolar kurunda beklediği geri çekilmenin henüz başlamadığını ifade eden İslam Memiş, “Dolar kuru 14.80 lira seviyesinde gün içinde 14.70-14.90 lira aralığını takip edeceğim. Bir miktar 14.70’in altına da sarkmalar olabilir. Dolar endeksinin yükselmesi emtia fiyatlarının düşmesi doları kuvvetli tutmaya devam ediyor. Dolarda benim nazarımda şu anda yüksek olduğu için TL karşısında dolar almak için biraz daha beklemeyi tercih ederim. Altın ve gümüşte öngördüğüm geri çekilme başladı ama dolarda öngördüğüm geri çekilme daha başlamadı. Ben TL ile dolar almayı şu anda düşünmem biraz daha beklemeyi tercih ederim.” diyerek yatırımcıları uyardı.

ALTIN DAHA DA DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları düşer mi? Altın hangi fiyat aralığında alınır? Sorularına cevap veren İslam Memiş, “Gram altın fiyatı dolarda geri çekilme yaşanırsa bir miktar daha devam eder. Ama gün içinde 910-930 lira aralığını takip etmekte yarar var. Altının ons fiyatı 1930 dolar seviyesinde gün içinde 1915-1955 dolar aralığını takip edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 11.78 lira, 12 lira üzeri seviyeler alım için yüksekti. Şuanda biraz daha geriledi. Gümüşte 11.72 lira 11.98 bugünkü bant aralığım.” ifadelerini kullandı.

“ALTINI KADEMELİ ALIN”

Bu durumun yatırımcılara fırsat olduğunu belirten Memiş, “Alım için bekleyen yatırımcılar için fırsat var. Bu düşüşlerin kademeli bir biçimde alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. 10 bin lira param varsa 25’er biçimde 4’e bölüp her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek. Elinizdeki 10 bin liranın hepsiyle almak yanlış. Alım için bekliyor olsaydım kademeli alım yapmak daha sağlıklı. Düşüşleri bekleyen yatırımcı bunu göz ardı etmeden gram altını bu mantıkla almalı. Gümüş tarafında da kademeli almak isabetli olacak. Orta ve uzun vadede yükseliş devam edecek bu düşüşler alım için bir fırsat oluşturuyor.” dedi.

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