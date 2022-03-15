Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati birikim için tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla kur korumalı mevduat sisteminin oluşturulduğunu duyurmuştu. Sisteme göre yastık altındaki altınlar hem ekonomiyi canlandıracak hem de yatırımcılara kazanç sağlayacak.Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek ve ekonomiye kazandırma süreci başlayacak. Bu sistemin detayları, yeni yol haritası ve atılacak adımlar ise belli oldu.

Merkez Bankası'nın "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliği" dün yürürlüğe girdi. Fiziki altınların kabulü, altın hesaplarının dönüşümü ve vade sonu işlemlerinin detaylandırıldığı tebliğde, istisnalar da belirlendi.

Kur korumalı mevduat sisteminin ardından vatandaşın yastık altı altınlarının ekonomiyi canlandırması için belirlenen yol haritasının detayları netleşti.

ALTIN MİKTARI TESPİTİ

Sisteme katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekiyor. Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek.

YETKİLİ RAFİNERİYE TESLİM EDİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre altın kabul sistemi ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı, bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılacak. Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek. İşlenerek standart altına tamamlananlar ilgili bankaya fiziki olarak transfer edilecek.

TALEBE GÖRE TL'YE ÇEVİRİLEBİLECEK

Talep durumunda hesaptaki has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek. Türk lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

MALİYETİN DÜŞÜK OLMASI DURUMUNDA FARKI BANKA KARŞILAYACAK

Getirinin Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması durumunda, aradaki farkı katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası tarafından ödeme yapılmayacak.

VADE SONUNDA YENİLENME İMKÂNI

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye Merkez Bankası yetkili olacak. Merkez Bankası'nca bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek.

HURDA ALTINDA GETİRİ SAĞLAYACAK

Tebliğ kapsamında işlenmiş ve hurda altın karşılığının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da ilave getiriden yararlanabilecek. İşlemlerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalar tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca işlem yapan yetkili kuyumcu, yetkili rafineri ve bankalara, Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon veya masraf ödenebilecek.

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Katılım hesaplarına yenileme imkanı TCMB, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin , vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de üç ay vade imkanı sağlayarak değişikliğe gitti.

Kur Korumalı Mevduat'a para yatıranlar 3 ayda bakın ne kazandı? Küresel enflasyonist baskılar, FED'in faiz artışına hazırlanması ve Rusya-Ukrayna savaşı hesapları bozdu. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Dolar, KKM hesapları devreye alındıktan bu yana yüzde 41 yükselerek 15 TL'ye yaklaştı. Bu oran, KKM'ye ilk para yatıranların da toplam getirisi oldu" dedi.

Altın hesabını TL'ye çevirenlere destek Altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Karar Resmî Gazete'de yayımlanırken açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Merkez Bankası her gün saat 11.00'de gram altın fiyatı açıklayacak.