Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Avrupa, dizel ve benzinli otomobil kullanımlarını kısıtlıyor. Türkiye de bu dönüşüme yerli otomobil TOGG ile eşlik ediyor. Ülkemizde aynı zamanda şarj istasyonu ve batarya yatırımlarında da artışlar gözleniyor. Bugün dünyada 5 milyon elektrikli otomobil bulunurken, 2040'ta otomotiv sektörünün yüzde 57’sinin elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor. Türkiye yollarında bugün 4.500 elektrikli otomobil var. Yıl sonunda 5 bin adedi geçeceği tahmin ediliyor. Yine Türkiye’de şarj istasyonu sayısı 4 bin civarında... 2030’da ülkemizde 2,5 milyon elektrikli otomobil ve 1 milyon şarj istasyonunun olması planlanıyor.

ŞARJ YATIRIMLARI

Türkiye’deki batarya ve şarj istasyonu yatırımları da hızla devam ediyor. Koç Holding, Ford Motor Company ve SK On Co. ortaklığı ile üreteceği bataryaları, yeni nesil ‘Transit’lerde kullanacak. Alman Porsche, Türkiye’de bütün elektrikli otomobiller için şarj ağı kurduğunu ve yatırımlarına devam edeceğini duyurdu. Bugüne kadar 10 milyon TL yatırımla 200 istasyon kurdular. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; TOGG ve Farasis ortaklığıyla batarya fabrikasının kurulacağını ifade etmişti. ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, Türkiye’nin 10 şehrinde şarj istasyonu kurmak için harekete geçti. Elektrikli şarj istasyonları ve batarya konusunda Kalyon Grubu ve Zorlu Holding’in yatırımları da devam ediyor.

Türkiye de yerli otomobil hamlesiyle bu alanda ‘Ben de varım’ mesajı veriyor. TOGG’un bu yıl sonunda banttan inmesi ve 2023'te satışa sunulması planlanıyor. Elektrikli otomobillerin yakıt tüketimi açısından fosil yakıtlı araçlara göre uygun olduğu biliniyor. Bugünkü elektrik ve akaryakıt fiyatları dikkate alındığında; 100 kilometrede 8 litre yakıt tüketen bir benzinli otomobil, 180 lira harcıyor. Elektrikli bir otomobilin ise 100 kilometrede tüketimi 40 lira civarını buluyor. Elektrikli otomobillerde dolum süresi şimdilik uzun... Yeni yatırımlarla bunun aşılması planlanıyor.

TOGG başarıdan başarıya koşuyor! Dünya hayran kaldı: En iyilerin arasına girdi ABD’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkan ve fuara damgasını vuran yerli otomobil TOGG, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve özellikleriyle dünyaya damga vuran TOGG, 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına girmişti. TOGG, en iyi 20 marka sıralamasında ise 6’ncı oldu.