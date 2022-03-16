Türkiye Gazetesi

İlgisi yoğunlaşan yatırımcılar arasında ABD'liler öne çıkıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından gözler bu ülkeden planlanan ziyaretlere odaklandı. Amerikan şirketlerini temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, beraberindeki heyetle temasları başlattı. Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı etkinlikte, yatırımcıların bazı bölgeleri mercek altına alacağı öğrenildi.

MERKEZ TÜRKİYE

Türkiye'de, başta bankalar olmak üzere Türk finansal kuruluşları, dünyanın en güçlü bilişim teknolojisine sahip kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu kuruluşlarda teknolojinin imkanları en üst seviyede kullanılıyor. Türkiye’nin en güçlü olduğu alanların başında uzay ve havacılık dahil, en karmaşık sanayi ürünlerini üretebilme yeteneğine sahip, mavi ve beyaz yaka insan gücü geliyor. Türkiye’den ayrıca 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Kuzey Afrika, Körfez Bölgesi ve Orta Asya'daki 1,3 milyar insan ve 26 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşmak mümkün.

İslam Memiş 'yeni rekorlar gelebilir' dedi, yatırımcıları uyardı Önümüzdeki aylarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gıda fiyatlarında yukarı yönlü hamlelerin olabileceği söyleyen İslam Memiş, hem savaş hem de enflasyon nedeniyle gram altında yeni rekorların gelebileceğini belirterek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.