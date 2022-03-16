Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımlara her geçen gün yenileri ekleniyor. AB, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren 4. yaptırım paketini onayladı. Bu paketle Rusya'nın 3,3 milyar avro gelir kaybı yaşaması planlanıyor. Yaptırımların yanı sıra Rus zenginlerin Avrupa'daki malları da yağmalanıyor. İngiltere'de bir grup gösterici Rus milyarder Oleg Deripaska'nın Londra'daki malikanesini, Fransa'da bir grup da Putin'in eski daması Kirill Shamalov'un villasını işgal etti.

OLİGARKLARIN MÜLKLERİ MÜLTECİLERE

İngiltere Başbakanı Boris Jhonson, ülkedeki Rus oligarkların boş mülklerini Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması için düşündüğünü açıkladı. ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların servetinin 118 milyar doları bulduğu, oligarkların ağırlıklı olarak enerji, çelik, kimya, bankacılık ve havacılık sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor. Yaptırım uygulanan zenginler arasında Aleksey Mordaşov, Gennady Timçenko ve 13 milyar dolarlık servetiyle Roman Abramoviç bulunuyor. Diğer bir yasaklı Oleg Deripaska 2,6 milyar dolar servete sahip. Alişer Usmanov 16,6 milyar, Aleksey Mordaşov'un 29,1 milyar, Andrey Melniçenko'nun ise 16 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin ediliyor.

RUSLARDAN KARŞI YAPTIRIM

Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin de ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Pekin yönetimi, 'Yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz' deyip açıkladı: Çin’den Putin’e şok Rusya'nın destek istediği iddia edilen Çin'den, Putin'i kızdıracak açıklamalar geldi. Savaşa ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Ukrayna krizinde taraf olmadıklarını savundu.

Rusya'dan Biden dahil 13 ABD'li yetkiliye yaptırım Rusya, 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı. Bu kişiler arasında ABD Başkanı Joe Biden da var.