Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

e-Ticaret pastasında 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörlerin katılacağı World Ecom Expo’da, Amerika’nın en büyük pazar yeri olan Wayfair’den Çin’in e-Ticaret devi AliExpress’e, Almanya’da Zalando’dan, Polonya’nın dev pazaryeri Allegro’ya, İngiltere’den Fruugo’dan Orta Doğu ülkelerinin popüler markası Noon’a kadar 43 pazar yeri katılıyor. Fuarda, ayrıca Fransa’dan Mirakl, Amerika’dan Payoneer, Channel Advisor yer alacak.

World Ecom Expo’nun Türk firmalarının dünyaya açılması için büyük bir fırsat olacağını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart “Bugüne kadar global ölçekte sekizinci defa düzenlediğimiz World E-Commerce Forum etkinliklerinden edindiğimiz tecrübe ve network’ü bu fuara aktardık. 137 küresel perakende markası, 1.000’den fazla şirket ve 1.200’den fazla katılımcıyı ağırlayacak olan World Ecom Expo’da Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve Orta doğu ülkelerinin de içinde olduğu yurt dışındaki dev online e-Ticaret perakendecilerini ve tedarikçilerini getireceğiz. Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya’ya yakın bir konumda bulunan Türkiye, e-Ticaret için çok önemli avantajlara sahip. Bu sebeple dünyada e-Ticaret’in nabzının atacağı bir expo konsepti hazırladık” dedi.

AVRUPAYA E-İHRACAT YÜZDE 60 ARTTI

4,5 milyar dolarlık dünya e-Ticaret pazarının 1 trilyon dolarını sınır ötesi e-İhracatın oluşturduğuna dikkat çeken Nart “World Ecom Expo, e-Ticaret pastasından 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak. Fuarda 1,5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacağını öngörüyoruz. Antalya’yı bölgesel e-Ticaret üssü yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının e-Ticaret’e etkisini de değerlendiren Ömer Nart “Rusya ve Ukrayna’ya ihracat azaldı ama Almanya ve Fransa’ya yüzde 60, Orta Doğu ülkelerine yüzde 80’lik bir artış var” ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörü bu fuarda buluşuyor 44 yıldır Türk yapı sektörünün ve bölgesinin en büyük uluslararası buluşma noktası olan Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.