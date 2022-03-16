Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | CANNES

Her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM, iki yıllık pandemi arasından sonra kapılarını dün fiziki olarak yatırımcılara yeniden açtı. Türkiye'nin bu yıl Emlak Konut GYO ve GYODER öncülüğünde katılım gösterdiği fuarda Bodrum Belediyesi de yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde İTO'nun desteğiyle hayata geçirilen İstanbul Pavilyonu bu yıl Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği öncülüğünde kuruldu.

İstanbul Pavilyonunda 30’a yakın projenin yer aldığı özel bir katalog hem fiziki, hem de dijital olarak katılımcılara tanıtılıyor. MIPIM'de Airport City’den Galataport’a, Finans Merkezinden Fenerbahçe Kalamış Marina’ya, kentsel dönüşüm projelerinden markalı konut projelerine kadar birçok yatırımın sergilendiğini anlatan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, bu projelerin arsa ve inşaat olmak üzere toplam yatırım değerinin 10 milyar doları bulduğunu belirtti. Kalyoncu “Bu gayrimenkul yatırımlarının uluslararası iş birliklerine ön ayak olmak için buradayız. Dört koldan bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem olumlu bir intibayı devam ettirmek hem de ardından takipçisi olmak için sistemlerimizi kurduk” dedi.

Fuarı bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ziyaret edecek. İki bakan bugün ayrıca 100’ün üzerinde yabancı gayrimenkul yatırımcısıyla özel bir toplantı yapacak. İstanbul çadırına ilginin yüksek olduğunu ifade eden Kalyoncu, bugün yatırımcı kahvaltısı düzenleneceğini hatırlatarak “Yatırımcı kahvaltısı için 100 kişilik bir planlama yapmıştık. 140 talep iletildi. Yer sayımızı artırıyoruz. Mesela Hollanda’nın en zengin üç ailesinden birinin üçüncü nesil temsilcisi de bu kahvaltıya katılıyor” diye konuştu. MIPIM 2022’nin kendilerini motive ettiğini anlatan Mehmet Kalyoncu “Dubai’deki Cityscape ile Almanya’daki Expo Real fuarlarına da kapsamlı bir katılım için şimdiden hazırlıklara başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KALAMIŞ’A ABD İLGİSİ

Uluslararası yatırımcıların artık konut projeleri yerine lojistik, turizm, veri merkezi gibi yatırımlara ilgi gösterdiğini dile getiren Kalyoncu, şöyle konuştu: Proje kataloğunu gönderdiğimiz yatırımcılar arasında olan Amerikalı bir marina yatırımcısı Kalamış Marina ile ilgilendiğini iletti. Esas yatırımcı kahvaltısında talepleri göreceğiz.

DİJİTAL ŞOVLAR

İstanbul Pavilyonunda ilgili şehir ve projeler ekranlarda daha yakından tanıtılıyor. Böylece maliyetin yüzde 50’ye yakın düştüğünü anlatan Mehmet Kalyoncu, buna karşılık etkinliğin ise yüzde 100’ün üzerinde yükseldiğini vurguladı. Kalyoncu, bu tip organizasyonlarda daha güçlü varlık sergilemek adına gelecek yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İTO gibi ‘İstanbul’un liderlerinden’ de katkı beklediklerini ifade etti.

14 BİN YATIRIMCIYA TÜRKİYE RAPORU

Mehmet Kalyoncu, buluşmada potansiyel yatırımcılara PWC Türkiye’nin MIPIM için ilk defa hazırladığı Mekansal Bakış Açısı ile Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımının Yükselen Alanları Raporu’nun da iletildiğini ifade etti. Katılımcı 23 bin kişinin 14 binine bu rapor gönderilerek, Türkiye’nin gayrimenkul alanındaki mevcut ve potansiyel sistemine ilişkin tarafsız bakış açısı sunuldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA REKOR

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 yükselerek 4 bin 591 oldu. Şubatta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubatta ilk sırayı 1.958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1.099 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara takip etti. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran'ı, 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Türkiye genelinde ise 97 bin 587 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 10,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttı. Şubatta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artarak 19 bin 888 oldu. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, geçen yıl şubatta salgının etkisiyle azalan yabancıya konut satışlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirterek “Satışlarda kurdaki artış etkili oldu. Ayrıca Ruslar ile birlikte önümüzdeki aylarda yabancıya satışta yeni bir talep akımıyla karşı karşıya olabiliriz" dedi.

48 ayda bitmeyen her konut için 70 bin lira ceza "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasını" öngören teklifle yeni düzenlemeler yolda

1 metrekare konut, 2 asgari ücret! Türkiye genelinde satılık konut ortalama metrekare fiyatı, bir yılda yüzde 120 arttı ve 7.965 TL oldu. Bu rakam, neredeyse iki aylık asgari ücrete yaklaştı.