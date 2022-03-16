Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana çıkan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatları fırlamış ve fiyatlar hiç ulaşılmamış rakamları görmüştü. Dünyada yaşanan petrol krizi her ülkede olduğu gibi Türkiye'yide bir hayli etkileyerek mazot ve benzin fiyatlarına ardı ardına zam gelmesine yol açmıştı.

Zamlarla beraber fiyatlar uçunca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde oluşturduğu baskıyı hafifletmek ve sektör sorunlarını dinlemek üzere Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Petrol Sanayi Derneği (Petder), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER), Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) yöneticilerini toplantıya çağırdı ve milyonların beklediği o toplantı bugün gerçekleştirilecek.

NAKİTLE AKARYAKIT İÇİN DÜŞÜK FİYAT

EPDK Başkanı Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilecek toplantıda bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek ve fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine yapılan 2.38 TL'lik indirimin ardından bugün tekrar bir indirim yapıldı. Alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim yapılacağı tahmin ediliyor. İndirimim pompaya yansıması bekleniyor.

Motorin ve benzine peş peşe indirim geldi Petrol fiyatlarındaki sert düşüşten dolayı motorin ve benzine peşe peşe indirimler geldi. Akaryakıt fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz günde motorin tarafında 2,38 TL indirim yaşanmıştı. Bugün de akaryakıt firmaları internet sitesinde benzin ve motorin fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre, motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.

İndirimler peş peşe geldi! 15 Mart benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ve barış sinyalleri brent petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Brent petrol şuan 110 dolar seviyelerinde hareket ederken benzin ve motorinde indirimler peş peşe geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Gelen indirimlerle “İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Akaryakıta indirim geldi mi? 1 litre benzinin fiyatı ne kadar oldu?” soruları sorulmaya başlandı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve mazot ve benzin fiyatları…

Motorine beklenen indirim geldi! EPGİS gizlice duyurdu: Benzine indirim geldi mi? Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları brent petrolün çekilmesine neden oldu. Özellikle Ukrayna halkının ülkelerini terk etmesi ve iki ülke arasında anlaşma sinyalleri ile brent petrol 100 dolara kadar çekildi. Brent petroldeki bu düşüşle piyasalarda indirim beklentisi oluşmuştu. İndirim beklentilerine cevap geldi. . Buna göre 15 Mart itibarıyla motorin fiyatı için 2,38 TL indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS bu kez açıklama yapmadı.